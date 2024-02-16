Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Γίνεστε ανυπόμονοι! Αισθάνεστε ότι για κάποιο χρονικό διάστημα σας χειραγωγούσαν οι άλλοι και θέλετε να απαλλαγείτε από τα δεσμά της καταπίεσης. Κάντε το για να ανασάνετε. Μια καινούργια επαγγελματική ευκαιρία όμως βρίσκεται μπροστά σας και περιμένει να την αδράξετε. Κάτι εξαιρετικά σημαντικό μπορεί να ξεκινήσει σήμερα που θα αλλάξει την επαγγελματική σας πορεία προς το καλύτερο.

Ταύρος

Αισθάνεστε ότι μετά από πολύ κόπο καταφέρετε να βρεθείτε εκεί που θέλετε να βρίσκεστε. Οι κάθε είδους σχέσεις σας είναι αρμονικές και η επιτυχία γλυκιά. Συνεχίστε τις προσπάθειες σας και το μέλλον σας χαμογελάει. Έχετε κερδίσει επάξια τις επιτυχίες που παρουσιάζονται τον τελευταίο καιρό, μια και είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς σας σε βάθος χρόνου. Δεν θα ήταν όμως σωστό να περηφανεύεστε…

Δίδυμοι

Την διάθεση σας θα επηρεάσουν σήμερα θέματα σπιτιού και οικογενείας. Είστε αρκετά ευμετάβλητοι και θα προσαρμοστείτε ανάλογα με την συμπεριφορά και τα συναισθήματα των άλλων. Μην αποστασιοποιείστε συναισθηματικά, γιατί αυτό θα δώσει την εντύπωση σε όσους σας αγαπούν ότι δεν τους νοιάζεστε.

Καρκίνος

Στον επαγγελματικό σας χώρο, αν και σας εκτιμούν, αισθάνεστε ότι έχετε περιπέσει σε τέλμα. Είναι καιρός να κάνετε κάτι καινούργιο. Και εάν δεν είναι δυνατόν να αλλάξετε πορεία, φροντίστε να ασχοληθείτε με κάτι καινούργιο για να σας τονώσει. Έχετε την αίσθηση ότι όλοι γύρω σας καταγράφουν πρόοδο στην ζωή σας, ενώ εσείς έχετε μείνει στάσιμοι. Οπλιστείτε με θετική ενέργεια και εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και κοιτάξτε μπροστά, εκεί που είναι τα σημαντικά και σπουδαία.

Λέων

Κάτι θα φέρει τις φοβίες σας και τις αγωνίες σας στην επιφάνεια και θα σας αποσυντονίσει. Μην τους δίνετε μεγαλύτερη σημασία από αυτή που τους πρέπει και ταλαιπωρείστε άδικα. Απωθήστε τις άσχημες σκέψεις. Έχετε την σπάνια ευκαιρία το σώμα και το πνεύμα σας να βρουν στην τέλεια ισορροπία! Θα πρέπει να αφήσετε χώρο για περισσότερη πνευματικότητα στην ζωή σας, κάτι που θα επηρεάσει με θετικό τρόπο και την φυσική σας κατάσταση.

Παρθένος

Βάλτε σε τάξη τις σκέψεις και τις δουλειές σας και ιεραρχήστε τις προτεραιότητες σας στην επαγγελματική ή προσωπική ζωή, εάν θέλετε να έχετε κάποιο αποτέλεσμα. Έχετε πολύ κοφτερή γλώσσα σήμερα και υπάρχει η πιθανότητα να πληγώσετε κάποιους από το περιβάλλον σας. Καλύτερα να συγκρατηθείτε, γιατί θα βλάψετε τις σχέσεις σας χωρίς λόγο.

Ζυγός

Τη διπλωματία σας θα πρέπει να επιστρατεύσετε σήμερα, αναφορικά με θέματα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Ακόμη και αν εμπλέκονται άτομα που δεν έχετε σε ιδιαίτερη εκτίμηση, θα πρέπει να κρατήσετε τις ισορροπίες… Με ηρεμία και αποφασιστικότητα θα καταφέρετε να βάλετε τα πράγματα σε τάξη και να λυθούν σημαντικά ζητήματα.

Σκορπιός

Έχετε ξεκάθαρη άποψη για το που βρίσκεστε και τι θέλετε να κάνετε. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να θέσετε τον τροχό σε κίνηση και να οργανώσετε τις επόμενες κινήσεις σας. Οι συλλογικές δράσεις ευνοούνται σήμερα και μάλιστα οι συνευρέσεις με φιλικά πρόσωπα.

Τοξότης

Ανησυχίες για την υγεία σας φουντώνουν σήμερα και η υποχονδριακή συμπεριφορά σας ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Αντί να φοβόσασθε για το τι μπορεί να συμβεί, αλλάξτε συνήθειες στην προσωπική σας ζωή που μπορούν να προκαλέσουν τα συμβάντα αυτά... Φροντίστε τα οικονομικά σας σήμερα, κάνοντας ένα πολύ καλό υπολογισμό των δαπανών που είναι απαραίτητες. Δεν είναι καλή μέρα να δανειστείτε ή να δανείσετε, γιατί είτε δεν θα μπορέσετε εύκολα να τα επιστρέψετε ή δεν θα μπορέσουν να σας τα επιστρέψουν.

Αιγόκερως

Δείξετε λίγη περισσότερη υπομονή με τους γύρω σας και δώσετε τους την δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Φανείτε ανεκτικοί και δεν θα χάσετε… Προσπαθείτε επίσης να είστε ακριβοδίκαιοι! Αυτό θα σας βοηθήσει να επιλύσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διενέξεις, είτε στο εργασιακό, είτε στο οικογενειακό σας περιβάλλον.

Υδροχόος

Ίσως να αισθανθείτε κάπως άβολα στον εργασιακό σας χώρο, κάτι που θα οφείλεται στον τρόπο που θα σας αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι ή οι συνεργάτες. Βρείτε τον τρόπο να συνυπάρξετε αρμονικά μαζί τους, γιατί δεν είναι κατάλληλη η εποχή για αλλαγές σε επαγγελματικό επίπεδο. Αφιερώστε λίγο χρόνο στα άτομα που σας περιβάλλουν, έστω και αν δεν πρόκειται για άτομα που αισθάνεστε ιδιαίτερα οικεία μαζί τους. Έχουν ανάγκη από τον καλό σας λόγο ή την συμβουλή σας για να ξεπεράσουν κάποιες δυσκολίες.

Ιχθείς

Κάποιοι προσπαθούν να σας βγάλουν από το παρελθόν που φαίνεται να έχετε κολλήσει για να ζήσετε το παρόν και το μέλλον. Καλό το παρελθόν, η ζωή όμως προχωράει γοργά. Διδαχτείτε από αυτό και προχωρήστε μπροστά. Ασχοληθείτε με το σπίτι και την οικογένεια. Μην εμπιστεύεστε τρίτους. Τα μυστικά σας θα διαρρεύσουν και θα εκπλαγείτε.

