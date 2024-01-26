Η Ντούα Λίπα ανακοίνωσε το νέο της τραγούδι. Με αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε γνωστό ότι το «Training Season», το οποίο έγραψε με τους Caroline Ailin και Tobias Jesso Jr., σε παραγωγή Kevin Parker και Danny L. Harle, θα κυκλοφορήσει στις 15 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το NME.

Μάλιστα, κοινοποίησε στο TikTok ένα μικρό απόσπασμα από το νέο της τραγούδι με τους θαυμαστές της να εντυπωσιάζονται.

@dualipaofficial TRAINING SEASON 15 FEBRUARY 11PM GMT PRE-ORDER NOW LINK IN BIO ♬ Training Season - Dua Lipa

«Είχα μια σειρά από άσχημα ραντεβού και το τελευταίο ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Το επόμενο πρωί έφτασα στο στούντιο, με την Caroline [Ailin], και τον Tobias [Jesso Jr.] να με ρωτάνε πώς πήγαν τα πράγματα και εγώ αμέσως είπα: «Η περίοδος προπόνησης τελείωσε» όπως και οι καλύτερες συζητήσεις της «επόμενης μέρας» με τους φίλους σου, γελάσαμε πολύ και από εκεί και πέρα όλα πήραν γρήγορα το δρόμο τους», ανέφερε σε δήλωση της η Ντούα Λίπα εξηγώντας ποια ήταν η πηγή έμπνευσης για αυτό το τραγούδι.

«Και ενώ πρόκειται προφανώς για αυτό το συναίσθημα όταν έχεις κουραστεί να λες στους ανθρώπους .. στους άνδρες συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση, πώς να βγαίνουν σωστά ραντεβού - αφορά επίσης το γεγονός ότι η περίοδος της εξάσκησής μου έχει τελειώσει και ότι εγώ μεγαλώνω με κάθε εμπειρία. Ποτέ δεν έχω νιώσει πιο σίγουρη, πιο ξεκάθαρη και πιο ενδυναμωμένη» συνεχίζει η σταρ προσθέτοντας: «Και ενώ μπορεί να ισχύει ότι η περίοδος εξάσκησης δεν τελειώνει ποτέ για κανέναν από εμάς, αρχίζεις να βλέπεις την ομορφιά στο να βρίσκεις αυτό το άτομο για να τη ζήσεις μαζί του. Σταματάς να ψάχνεις για εκπαιδευόμενους και ενδιαφέρεσαι περισσότερο να έχεις κάποιον εκεί που είσαι εσύ και κάποιον για να εξελιχθείς μαζί του» καταλήγει.

