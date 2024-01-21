Από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο της single το 2015, η καριέρα της Dua Lipa έχει μόνο ανοδική πορεία. Η διάσημη τραγουδίστρια έχει ήδη συγκεντρώσει έναν μακρύ κατάλογο επιτυχιών και τα ράφια της είναι γεμάτα με υψηλού επιπέδου βραβεία και διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων τριών βραβείων Grammy, έξι Brit Awards, δύο Billboard Music Awards, ακόμα και δύο ρεκόρ Guinness (το 2020, κατέκτησε το ρεκόρ για τα περισσότερα εισιτήρια που πουλήθηκαν για μια live-streamed συναυλία από σόλο καλλιτέχνιδα και το 2021 για τους περισσότερους μηνιαίους ακροατές στο Spotify για μια καλλιτέχνιδα εκείνη τη χρονιά, για να μην μπείτε στον κόπο να τα «γκουγκλάρετε» μόνοι σας). Γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου 1995 στο Λονδίνο, αλλά έχει καταγωγή από την Αλβανία και το Κόσοβο.

Οι εντυπωσιακές της εμφανίσεις δεν χρηματοδοτούνται από μόνες τους, η τεράστια περιουσία της των 35 εκατ. δολαρίων τη βοηθάει να έχει τους καλύτερους σχεδιαστές δίπλα της όπως ο Versace και ο Schiaparelli. Ναι, καλά διαβάσατε: Η καθαρή αξία της Dua Lipa είναι 35 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, πολλοί αναρωτιούνται πώς η τραγουδίστρια «έχτισε» αυτόν τον τεράστιο πλούτο σε λιγότερο από μια δεκαετία.

Πριν κλείσει το δισκογραφικό της συμβόλαιο, η Dua Lipa είχε μια σειρά από πολύ φυσιολογικές, αλλά πολύ χαμηλά αμειβόμενες δουλειές στο λιανικό εμπόριο, ενώ υπήρξε και «πορτιέρισσα» στο νυχτερινό κέντρο Mayfair.

«Ήταν απαίσιο, καθόλου ωραίο», δήλωσε στην «Evening Standard» το 2016. «Πρέπει να είσαι πολύ ψυχρός άνθρωπος για να στέκεσαι εκεί και να λες στους ανθρώπους ότι δεν μπορούν να μπουν. Όταν έπρεπε να διώξω τους φίλους μου επειδή φορούσαν αθλητικά παπούτσια, ήξερα ότι δεν ήταν το είδος του μέρους που ήθελα να δουλέψω».

Το θέμα είναι το εξής: Η Dua Lipa είναι, σχεδόν, βέβαιο ότι δεν είχε αποταμιεύσει καθόλου χρήματα πριν εισέλθει στη μουσική βιομηχανία.

Η μουσική της καριέρα απογειώθηκε γρήγορα

Η Dua Lipa υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο με την Warner Bros. Records UK το 2014, κυκλοφόρησε το πρώτο της single, «New Love», το 2015 και κυκλοφόρησε το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ της με διθυραμβικές κριτικές το 2017.

Και αν παρατηρήσατε εκείνο το σοβαρό άλμα που έκανε η καθαρή της αξία το 2020 και αναρωτηθήκατε τι το προκάλεσε, αυτό θα ήταν το δεύτερο άλμπουμ της, «Future Nostalgia», το οποίο κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία σε σχέση με το πρώτο της άλμπουμ.

Το «Don't Start Now» έφτασε στο Νο. 2 των Billboard charts, κάνοντάς το τη μεγαλύτερη επιτυχία της στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα.

Η περιοδεία «Future Nostalgia» είχε τεράστια επιτυχία

Η Dua Lipa ήταν επιτυχημένη σε όλους τους τομείς της καριέρας της, αλλά η «Future Nostalgia Tour» την πήγε σε άλλο επίπεδο… Η περιοδεία απέφερε περισσότερα από 40 εκατ. δολάρια μόνο στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Σύμφωνα με το Billboard, 394.000 εισιτήρια πουλήθηκαν για το πρώτο σκέλος της περιοδείας, το οποίο ήταν μια αύξηση 346% στις πωλήσεις εισιτηρίων σε σύγκριση με την περιοδεία της Dua Lipa για το πρώτο της άλμπουμ. Τα ακαθάριστα έσοδα ανά συναυλία ήταν επίσης πολύ υψηλότερα.

Εκτός από τα χρήματα που έχει κερδίσει η Dua Lipa από τη μουσική της και τις περιοδείες της, έχει μια προσοδοφόρα παράλληλη δραστηριότητα, δουλεύοντας ως πρέσβειρα για ορισμένες μάρκες υψηλού προφίλ, όπως η Yves Saint Laurent (ως πρόσωπο του αρώματος Libre της μάρκας), η Evian και η Puma.

