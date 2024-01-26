Οι εικασίες ότι ο Μπραντ Πιτ έχει κάνει λίφτινγκ προσώπου έχουν οργιάσει μετά το βίντεο στο TikTok, με έναν γιατρό να σχολιάζει την «αγέραστη» εμφάνισή του και να γίνεται viral.

Ο 60χρονος ηθοποιός έχει χαρακτηριστεί ως ο πραγματικός «Benjamin Button» από τους θαυμαστές του και εδώ που τα λέμε δεν έχουν και άδικο.

Ο γνωστός ηθοποιός έπαιξε ως γνωστόν έναν άνδρα που γερνάει αντίστροφα στην ταινία του 2008 και τώρα όλοι υποστηρίζουν ότι η επιστήμη, μάλλον, έβαλε το χεράκι για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα.

Σε ένα βίντεο στο Instagram, ο αισθητικός προσώπου και πρώην γιατρός του NHS, Dr Jonny Betteridge, πιστεύει ότι υπάρχει μια βασική ένδειξη ότι ο ηθοποιός έχει κάνει κρυφά την επέμβαση, η οποία κοστίζει πάνω από 100.000 λίρες, και μια περίοδο ανάρρωσης δύο έως τριών μηνών.

Ο Μπραντ δεν έχει αποκαλύψει ποτέ αν έχει υποβληθεί σε κάποια αισθητική επέμβαση, αλλά ο Dr Jonny, ιδρυτής της κλινικής JB Aesthetics στο Λονδίνο, εικάζει ότι έχει κάνει λίφτινγκ προσώπου.

Ο γιατρός συνέκρινε φωτογραφίες του αστέρα του Χόλιγουντ που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων Όσκαρ το 2020 με τις φωτογραφίες του περασμένου Ιουλίου, όταν καθόταν στο κεντρικό γήπεδο του Γουίμπλεντον.

«Αυτός ήταν πριν από τέσσερα χρόνια το 2020 και μπορείτε να δείτε ότι εμφανίζει τα φυσιολογικά σημάδια γήρανσης. Βαθιές στατικές γραμμές, απώλεια όγκου στην περιοχή των ματιών και στο μέσο του προσώπου και κάποια χαλάρωση του δέρματος στο κάτω μέρος του προσώπου.

Ήταν στο Γουίμπλεντον πέρυσι όπου έγινε αντιληπτή η μεταμόρφωσή του. Κοιτάξτε την αλλαγή στο πρόσωπό του και πόσο πιο νέος φαίνεται όταν τον βλέπετε από το πλάι, στο προφίλ.

Μπορείτε να δείτε ότι η αλλαγή στο περίγραμμα του κάτω μέρους του προσώπου είναι πραγματικά εντυπωσιακή και μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτό σχετίζεται με λίφτινγκ προσώπου από την εμφάνιση αυτής της ουλής», λέει με νόημα ο ίδιος.



Ο Dr Jonny ισχυρίστηκε ότι το αυτί του ηθοποιού είχε την «κλασική εμφάνιση μιας ουλής από λίφτινγκ προσώπου». Εξήγησε: «Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το δέρμα γύρω από αυτό ανασηκώνεται, γεγονός που μπορεί να αλλάξει το σχήμα και τη θέση των λοβών του αυτιού. Έχει σχεδόν γυρίσει πίσω στον χρόνο, στο πώς έμοιαζε το πρόσωπό του στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πράγμα που είναι επίσης ειρωνικό επειδή έπαιξε τον Benjamin Button».



Brad Pitt facelift rumours go viral as doctor explains tell-tale sign he's had secret £100,000 surgery after fans say actor, 60, is ageing backwards like Benjamin Button https://t.co/ppC0Xodjp5 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 26, 2024

