Sarah Snook: Η σταρ του «Succession» λέει ότι η ομορφιά έχει ημερομηνία λήξης

Η ηθοποιός Σάρα Σνουκ δήλωσε ότι «η ομορφιά έχει ημερομηνία λήξης» και το συνειδητοποίησε, ενώ δούλευε πάνω στο νέο της έργο, «Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι».

Η ηθοποιός του «Succession» πρωταγωνιστεί σε μια μονόπρακτη διασκευή του μυθιστορήματος του Όσκαρ Ουάιλντ στο West End του Λονδίνου. Η ίδια δήλωσε στην εκπομπή «Today» του BBC Radio 4 ότι το να βασίζεται κανείς υπερβολικά στην ομορφιά του είναι ένας «ολισθηρός δρόμος».

«Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι», που πραγματεύεται θέματα ηθικής, ναρκισσισμού και υπερβολής, αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού άνδρα που πουλάει την ψυχή του, με αντάλλαγμα την αιώνια νεότητα και ομορφιά.

Succession star Sarah Snook says 'beauty has an expiry date' https://t.co/76mgSUAkDx — BBC News (UK) (@BBCNews) January 25, 2024

Η Snook ανέφερε ότι τα θέματα του έργου αγγίζουν, επίσης, το πώς η ομορφιά κάποιου μπορεί να επηρεάσει τους γύρω του και πώς η εξουσία μπορεί να γίνει αντικείμενο κατάχρησης.

«Επεκτείνεται πέρα από τη νεότητα και την ομορφιά. Τι κάνει κανείς με την απεριόριστη δύναμη που αποκτά μέσω της νεότητας και της ομορφιάς;», αναρωτήθηκε η ηθοποιός. «Και αν δεν υπάρχουν έλεγχοι και ισορροπίες σε ένα άτομο και όλοι γύρω από αυτό το ένα άτομο θέλουν να το κατέχουν και να το ελέγχουν, να έχουν μια γεύση από αυτή τη νεότητα και την ομορφιά, τι μπορεί να τους κάνει το άτομο που κατέχει αυτή τη νεότητα και την ομορφιά;».

Η ηθοποιός έγινε πρόσφατα πρωτοσέλιδο όταν αποκάλυψε ότι ένας κινηματογραφικός παραγωγός της είπε κάποτε να μην φάει ένα κομμάτι κέικ σοκολάτας στην αρχή της καριέρας της.

Αναπολώντας τη συνάντηση, η Σνουκ είπε: «Θα τρώω ό,τι θέλω, είναι το δικό μου σώμα, οι δικές μου επιλογές». Η ηθοποιός είπε ότι ήταν πολύ νέα και αφελής για να αντιδράσει τότε.

Η ηθοποιός κέρδισε πρόσφατα τόσο ένα Emmy όσο και μια Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στη σειρά «Succession», η οποία ολοκληρώθηκε μετά την τέταρτη σεζόν της πέρυσι.

Πηγή: skai.gr

