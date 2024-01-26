Adele: Δεν έμπαινε στο μετρό για 20 χρόνια λόγω της τρομοκρατικής επίθεσης στο Λονδίνο

Η σούπερ σταρ Adele, μεγαλωμένη στο Τότεναμ, δεν έμπαινε στο μετρό για, σχεδόν, 20 χρόνια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Λονδίνο.

Η 35χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι υπέφερε από άγχος μετά τη φρικτή βομβιστική επίθεση στις 7 Ιουλίου του 2005, κατά την οποία σκοτώθηκαν 52 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 700 συνάνθρωποί μας. Τρεις βόμβες εξερράγησαν με διαφορά πενήντα δευτερολέπτων η μία από την άλλη, στη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση στη βρετανική ιστορία.

Η Adele, απευθυνόμενη στο κοινό, η οποία πλέον διαμένει στο Λος Άντζελες, μίλησε για το πώς τελικά ξεπέρασε τον φόβο της για το μετρό κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου ταξιδιού στην πατρίδα της. Η σταρ εξήγησε πώς βρήκε το κουράγιο να χρησιμοποιήσει και πάλι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πιο συγκεκριμένα, η ίδια αποκάλυψε ότι νίκησε τους φόβους της για να παρακολουθήσει το «Mamma Mia The Party» των Abba, στο βόρειο Γκρίνουιτς.

Η Adele εξήγησε: «Δεν φοβήθηκα καν να μπω στο μετρό. Το λάτρεψα. Μου θύμισε τα εφηβικά μου χρόνια. Δεν έχω ανέβει πραγματικά στο μετρό στην Αγγλία, όχι από τότε που έγινα διάσημη. Είναι από τότε που είχαμε μια τρομοκρατική επίθεση εκεί. Φοβήθηκα γιατί έχω κλειστοφοβία».

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των διακοπών της πριν από τα Χριστούγεννα, ξεπέρασε το τραύμα της. «Στο τελευταίο διάλειμμα, μετά τις παραστάσεις, ήθελα να πάω στο πάρτι του Mamma Mia. Μπήκα στο μετρό και φορούσα μια μάσκα. Είχα πολλούς φρουρούς ασφαλείας μαζί μου για να είμαι δίκαιη και μερικούς φίλους, αλλά ένιωθα σαν στο σπίτι μου. Δεν θα μαντέψετε ποτέ τι συνέβη, αλλά με πήρε ο ύπνος!», ανέφερε αστειευόμενη.

Τέλος, η διάσημη καλλιτέχνιδα είπε: «Έκανα πολλές σκέψεις κατά τη διάρκεια των διακοπών και συνειδητοποίησα ότι είμαι στην πιο ευτυχισμένη και πιο ήρεμη κατάσταση που έχω υπάρξει ποτέ. Αγαπώ τον εαυτό μου περισσότερο από ποτέ. Μου αρέσει να κάνω παρέα με τον εαυτό μου ή με κόσμο. Πάντα μου άρεσε ο εαυτός μου, αλλά τώρα έχω μια βαθιά αγάπη για τον εαυτό μου. Εύχομαι σε όλους εσάς, αν δεν έχετε φτάσει ήδη εκεί, να το κάνετε».

