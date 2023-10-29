Cindy Crawford: Ντύθηκε Olivia Newton-John για το Halloween

Η Cindy Crawford εντυπωσίασε στο πάρτι για το Halloween που οργάνωσε μαζί με τον σύζυγό της. Το διάσημο μοντέλο και ο Rande Gerber συνδιοργάνωσαν το ετήσιο Casamigos Halloween Party, στο Μπέβερλι Χιλς. H Cindy Crawford και ο σύζυγός της επέλεξαν να ντυθούν σαν το πρωταγωνιστικό ζευγάρι από την εμβληματική ταινία «Grease».

Η Cindy εμφανίστηκε ως η Sandy Olsson και ο Rande ως Danny Zuko. Τους ρόλους υποδύθηκαν η αείμνηστη Olivia Newton-John και ο John Travolta στην ταινία του 1978.

Στο πάρτι ήταν και τα παιδιά τους, ο Presley και η Kaia Gerber. Ο Presley εμφανίστηκε ως Hunter S. Thompson, όπως τον υποδύεται ο Johnny Depp και η Kaia ντύθηκε το fashion icon της δεκαετίας του ’60, Edie Sedgwick.

Πηγή: skai.gr

