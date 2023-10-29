Η Heidi Klum είναι η «βασίλισσα του Halloween» και δεν το κρύβει. Οι εμφανίσεις της κάθε χρονιά είναι ξεχωριστές και «ανταγωνίζονται» η μία την άλλη.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια πρωτοτυπεί πάντα με τα κοστούμια της, τα οποία τις περισσότερες φορές, μάλιστα, σχεδιάζει μόνη της και στη συνέχεια, τα παρουσιάζει σε ένα μεγάλο πάρτι που διοργανώνει για όλες τις διασημότητες. Κι ενώ λοιπόν, το Halloween πλησιάζει και τα πρώτα κοστούμια έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, η Klum ετοιμάζεται για τη δική της στιγμή.

Ωστόσο, η ίδια πριν το μεγάλο πάρτι, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, «δωράκι» στους θαυμαστές της. Συγκεκριμένα «ανέβασε» μια φωτογραφία, στην οποία ποζάρει ξαπλωμένη σε έναν ροζ καναπέ στο σαλόνι της και είναι εντελώς γυμνή. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Η ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Τρεις ημέρες για το Halloween πάρτι της Heidi Klum. Το σύνθημά μου αυτές τις Απόκριες είναι "κάνε κάτι μεγάλο ή πήγαινε σπίτι σου"».

Πηγή: skai.gr

