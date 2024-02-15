Λογαριασμός
Bruce Willis: Η τρυφερή ανάρτηση της συζύγου του για τον Άγιο Βαλεντίνο - Η αγάπη είναι ένα όμορφο πράγμα...

Η Emma Heming Willis και ο Bruce Willis γνωρίστηκαν το 2007 και είναι παντρεμένοι από τον Μάρτιο του 2009

O Bruce Willis

Η Emma Heming Willis γιόρτασε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με τον σύζυγό της Bruce Willis. Η 45χρονη Emma δημοσίευσε στο Instagram μια παλιά φωτογραφία της ίδιας και του Μπρους στους καταρράκτες του Νιαγάρα στο Οντάριο του Καναδά. 

«Η αγάπη είναι ένα όμορφο πράγμα. Εύχομαι σε όλους μια ευτυχισμένη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου», έγραψε η σύζυγός του στην ανάρτηση. Η Emma πρόσθεσε σε σχόλιο ότι αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε το 2010. 

Η Emma και ο Bruce συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2007, χρόνια μετά τον χωρισμό του Bruce από τη Brooke Burns. Ο Bruce ήταν προηγουμένως παντρεμένος με τη Demi Moore, με την οποία ο ίδιος και η Emma παραμένουν κοντά. Αυτός και η Emma έκαναν μία από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις τους μαζί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance τον Ιανουάριο του 2008. Το ζευγάρι έχει δύο κόρες, εκτός από τις τρεις ενήλικες κόρες του Bruce με τη Moore. 

Η σύζυγός του δημοσιεύει συχνά φωτογραφίες και αναμνήσεις με τον διάσημο ηθοποιό με αφορμή γενέθλια, επετείους και άλλες ειδικές περιστάσεις.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Μπρους Γουίλις αποσύρθηκε για πάντα από το Χόλιγουντ, αφού επιβεβαιώθηκε ότι έπασχε από μετωποκροταφική άνοια. Μετά από αυτό, ο ηθοποιός, που πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Pulp Fiction», «Armageddon», «Die Hard» και «The Sixth Sense», χειροτέρευε συνεχώς και η οικογένεια και οι φίλοι του ενημέρωναν συνεχώς για την κατάσταση της υγείας του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Bruce Willis δεν είναι πλέον σε θέση να επικοινωνήσει λεκτικά. Παρά ταύτα, ο ηθοποιός διατηρεί τη μνήμη της σημερινής του συζύγου και των θυγατέρων του, τις οποίες αναγνωρίζει ακόμα. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι δεν είναι σε θέση να συνομιλεί μαζί τους. 

Πηγή: skai.gr

