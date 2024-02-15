Vincent Cassel: Με στρας και ημίγυμνος στο καρναβάλι του Ρίο με την 27χρονη σύντροφό του

Ο Βενσάν Κασέλ όπως δεν το έχετε ξαναδεί… Εμφανίστηκε με στρας και ημίγυμνος με την 27χρονη σύντροφό του, Narah Baptista, στο καρναβάλι του Ρίο.

Ο διάσημος ηθοποιός επιβεβαίωσε τη σχέση του με το μοντέλο κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Ρίο ντε Τζανέιρο τον περασμένο Νοέμβριο. Ένα μήνα μετά το ζευγάρι απαθανατίστηκε στη Ρώμη να απολαμβάνει ένα ρομαντικό δείπνο.

Vincent Cassel, 57, shows off his shirtless physique as he joins his scantily-clad girlfriend Narah Baptista, 27, in matching silver outfits at Rio Carnival https://t.co/0dckTKssIi — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 14, 2024

Ο Vincent - γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Ocean's Twelve» και «Black Swan» – φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ερωτευμένος μετά τον χωρισμό του από την Tina Kunakey. Ο 57χρονος Γάλλος ηθοποιός και το 26χρονο μοντέλο παντρεύτηκαν το 2018 και τον Απρίλιο του 2019 υποδέχτηκαν τον καρπό του έρωτά τους, την κόρη τους, Amazonie.

Επίσης, ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος με τη Monica Bellucci από το 1999 μέχρι το 2013 και απέκτησαν δύο κόρες, την 18χρονη Deva και την 12χρονη Léonie.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.