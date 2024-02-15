Σχεδόν ένα χρόνο αφότου καλωσόρισε τα δίδυμα παιδιά της, η Hilary Swank δημοσίευσε μία φωτογραφία τους στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός «ανέβασε» μια εικόνα των παιδιών της να βρίσκονται σε μια παραλία, λίγο πριν από την προώθηση της ταινίας της «Ordinary Angels».

Τα παιδιά ηλικίας 10 μηνών ήταν και τα δύο ντυμένα με λευκά καπέλα και αξιολάτρευτα φορμάκια, ενώ κάθονταν στην παραλία, με τα ονόματά τους γραμμένα στην άμμο: Aya και Ohm.

«Έχω μπροστά μου μια πολυάσχολη εβδομάδα με talk shows, όπου θα μοιραστώ με όλους σας ό,τι καινούριο υπάρχει για τη νέα μου ταινία, αλλά ήθελα να σας αποκαλύψω πρώτα τα ονόματα των παιδιών μου», έγραψε στην ανάρτησή της η ηθοποιός. Η Swank καλωσόρισε τα μωράκια με τον επιχειρηματία σύζυγό της, Philip Schneider, στις αρχές Απριλίου 2023.

Και πρόσθεσε: «Καλή Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου Υ.Γ. Ποιος άλλος έχει μωρά που νομίζουν ότι η άμμος τρώγεται;».

Η ηθοποιός ανακοίνωσε στις αρχές Οκτωβρίου του 2022 ότι περιμένει δίδυμα, κατά τη διάρκεια συνέντευξή της στο «Good Morning America». «Αυτό είναι κάτι που ήθελα εδώ και πολύ καιρό και το επόμενο πράγμα που θα κάνω είναι να γίνω μαμά. Και όχι μόνο ενός παιδιού, αλλά δύο. Δεν μπορώ να το πιστέψω».

