Bruce Willis-Demi Moore: Γιόρτασαν μαζί τα γενέθλια της κόρης τους

Ο Bruce Willis και η Demi Moore γιόρτασαν μαζί τα γενέθλια της κόρης τους, Tallulah Belle Willis. Η Demi Moore δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με την ίδια, την κόρη της και τον πατέρα της, Bruce Willis, για να γιορτάσουν τα 30 γενέθλια της Tallulah.

«Δίνουμε την αγάπη μας στην @buuski μας σήμερα για τα 30α γενέθλιά της», έγραψε στην ανάρτησή της η Moore, η οποία παντρεύτηκε τον Bruce Willis το 1987 και χώρισαν το 2000.

Η Demi Moore και ο διάσημος ηθοποιός έχουν ακόμη δύο κόρες, τη Scout, 32 ετών, και τη Rumer, 35 χρόνων. Μάλιστα, η Rumer τους έκανε παππούδες πρώτη φορά πριν από λίγους μήνες.

Η ανάρτηση της Moore ήρθε μετά την ενημέρωσή της για την υγεία του Bruce, ο οποίος πάσχει από μετωποκροταφική άνοια (FTD).

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο «Good Morning America» η ηθοποιός δήλωσε: «Ο Bruce είναι ένας από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Νομίζω ότι δεδομένων των συνθηκών, τα πάει πολύ καλά. Αυτό που θα μοιραστώ, είναι αυτό που λέω στα παιδιά μου, δηλαδή, είναι σημαντικό να βλέπουμε τους ανθρώπους εκεί που είναι και όχι εκεί που θα θέλαμε να είναι. Υπάρχει μεγάλη ομορφιά, γλυκύτητα, αγάπη και χαρά σε αυτό».

Πηγή: skai.gr

