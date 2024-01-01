Η κόρη του Μπρους Γουίλις, Scout, μοιράστηκε ένα γλυκό στιγμιότυπο που αγκαλιάζει τον διάσημο ηθοποιό εν μέσω της συνεχιζόμενης μάχης του με την άνοια.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Μπρους Γουίλις αποσύρθηκε για πάντα από το Χόλιγουντ, αφού επιβεβαιώθηκε ότι έπασχε από μετωποκροταφική άνοια. Μετά από αυτό, ο ηθοποιός, που πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Pulp Fiction», «Armageddon», «Die Hard» και «The Sixth Sense», χειροτέρευε συνεχώς και η οικογένεια και οι φίλοι του ενημέρωναν συνεχώς για την κατάσταση της υγείας του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μπαίνοντας στο Instagram την Πρωτοχρονιά, η 32χρονη Scout LaRue Willis, μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα και στιγμές της από το 2023. Και μέσα στις 10 φωτογραφίες που «ανέβασε» ήταν και η φωτογραφία με εκείνη και τον πατέρα της να αγκαλιάζονται.

«Μεγάλη χρονιά για μένα. Καλώς ήρθατε στη χαρά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της. Στο γλυκό στιγμιότυπο πατέρας και κόρης, ο Μπρους φαινόταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, ενώ η Scout ακουμπούσε το κεφάλι της στο στήθος του, ενώ τον κοιτούσε.

Οι θαυμαστές της, όπως ήταν λογικό, άφησαν τα δικά τους σχόλια στη συγκεκριμένη ανάρτηση. «Η φωτογραφία είναι υπέροχη. Ευλογημένη η αγάπη από την οποία περιβάλλεται ο μπαμπάς σου. Είναι τόσο σημαντικό για όλους. Ελπίζω να δώσουμε στη μαμά μου κάτι παρόμοιο. Η καρδιά μου είναι μαζί σας. Καλή χρονιά! Ειρήνη, αγάπη και ενσυναίσθηση σε όλους!», έγραψε μια θαυμάστριά της.

Ο ηθοποιός παντρεύτηκε την Emma Heming Willis το 2009 και έχουν δύο μικρά παιδιά, τη Mabel Ray Willis, 11 ετών, και την Evelyn Penn Willis, 9 ετών. Ο ηθοποιός έχει παραμείνει καλός φίλος με την πρώην σύζυγό του, Demi Moore, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1987 έως το 2000. Έχουν τρεις κόρες, τη Scout, την Tallulah και τη Rumer.

It really pains my heart seeing one of my favourite actors like this. Bruce Willis is a Legend 💯❤️ pic.twitter.com/ThnwPA3OUS — Engr. Lois A. 💜 (@awoman_engineer) December 21, 2023

Ο Μπρους Γουίλις δεν είναι πλέον σε θέση να επικοινωνήσει λεκτικά. Παρά ταύτα, ο ηθοποιός διατηρεί τη μνήμη της σημερινής του συζύγου και των θυγατέρων του, τις οποίες αναγνωρίζει ακόμα. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι δεν είναι σε θέση να συνομιλεί μαζί τους. Ο Glen Gordon Caron, φίλος του σταρ του Χόλιγουντ, το είχε επιβεβαιώσει σε συνέντευξή του στη «New York Post». «Η αίσθησή μου είναι ότι μέσα σε ένα με τρία λεπτά καταλαβαίνει ποιος είμαι», ανέφερε ο ίδιος. «Κάποτε του άρεσε να διαβάζει πολλά βιβλία, αλλά τώρα δεν μπορεί. Όλες αυτές οι γλωσσικές δεξιότητες δεν είναι πλέον στη διάθεσή του. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ο Μπρους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.