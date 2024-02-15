Λογαριασμός
Adele: Την «κράζουν» οι θαυμαστές της για τις… ουρανοκατέβατες τιμές των εισιτηρίων – Μέχρι και 1.000 ευρώ για να αποκτήσεις το μαγικό χαρτάκι

Η Adele ανακοίνωσε τις συναυλίες της στο Μόναχο στα τέλη του περασμένου μήνα

Adele

Η Adele εξόργισε τους Ευρωπαίους θαυμαστές της μετά την αποκάλυψη του ουρανοκατέβατου κόστους των εισιτηρίων για τις επερχόμενες καλοκαιρινές της συναυλίες.

Η 35χρονη τραγουδίστρια του «Rolling In The Deep» πρόκειται να δώσει μια σειρά συναυλιών στο Μόναχο αυτόν τον Αύγουστο. Φαίνεται, όμως, ότι οι θαυμαστές που θα παρευρεθούν θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς τα εισιτήρια πωλούνται για σχεδόν 1.000 λίρες! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Adele ανακοίνωσε τις συναυλίες της στο Μόναχο στα τέλη του περασμένου μήνα. Η ίδια έγραψε, μεταξύ άλλων, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Πριν από λίγους μήνες μου τηλεφώνησαν για μια καλοκαιρινή σειρά συναυλιών. Ήμουν όσο τίποτα άλλο ικανοποιημένη με τις συναυλίες μου στο Hyde Park του Λονδίνου και το residency μου στο Λας Βέγκας, οπότε δεν είχα άλλα σχέδια.

Έχω να κάνω συναυλία στην Ευρώπη από το 2016! Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ πιο υπέροχο τρόπο να περάσω το καλοκαίρι μου και να κλείσω αυτή την όμορφη φάση της ζωής και της καριέρας μου με συναυλίες πιο κοντά στο σπίτι μου κατά τη διάρκεια ενός τόσο συναρπαστικού καλοκαιριού», ανέφερε η ίδια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: skai.gr

