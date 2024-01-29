Κατατίθεται σήμερα, Δευτέρα στην Βουλή τροπολογία που αφορά τους αγρότες και με την οποία όσοι επλήγησαν από την κακοκαιρία Ντανιέλ θα έχουν 2 χρόνια πλήρη αναστολή πληρωμών, με συνέχιση της παροχής ρεύματος και στη συνέχεια μια πενταετή ρύθμιση των υποχρεώσεων στο ρεύμα συμπεριλαμβανομένων και των παλαιών υποχρεώσεων με μηδενικό επιτόκιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα στον ΣΚΑΙ 100,3 ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Έκανε γνωστό ότι πάνω από το 30% των υποχρεώσεων των αγροτών σε ρεύμα παραμένει απλήρωτο.

«Έχουμε περίπου λίγο κάτω από 200.000 παροχές αγροτικού ρεύματος συνεπώς το 30% εξ αυτών είναι απλήρωτο» ανέφερε ο υπουργός.

Την ίδια ώρα, οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται στήνοντας νέα μπλόκα σε Λάρισα, Καρδίτσα και στον κόμβο του Φιλώτα, στα όρια Φλώρινας- Εορδαίας.

