Πρώτη μείωση των θανάτων από υπερβολική δόση ναρκωτικών στις ΗΠΑ έπειτα από 6 χρόνια

Ο αριθμός των θανάτων από υπερβολική δόση ναρκωτικών στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 3% το 2023, μολαταύτα παρέμεινε πάνω από το όριο των εκατό χιλιάδων, φθάνοντας τους 107.543, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) που δημοσιοποιήθηκαν χθες Τετάρτη.

Η εξέλιξη είναι άνιση κατά περιοχή. Ορισμένες πολιτείες, ανάμεσά τους η Νεμπράσκα, το Κάνσας, η Ιντιάνα και το Μέιν, κατέγραψαν μείωση 15% ή υψηλότερη, ενώ απεναντίας σε άλλες, όπως η Αλάσκα, η Ουάσιγκτον και το Όρεγκον, σημειώθηκε ανησυχητική αύξηση, κατά τουλάχιστον 27%, των θανάτων αυτών, κυρίως εξαιτίας της χρήσης οπιοειδών, σε σύγκριση με το 2022.

Πρόκειται για την πρώτη μείωση των θανάτων από υπερβολική δόση ουσιών που διαπιστώνεται από το 2018, σύμφωνα με τα CDC, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν προωθεί μέτρα για τη μείωση του εθισμού και των θανάτων από υπερβολική δόση.

Η φαιντανύλη παραμένει το ναρκωτικό που προκαλεί τους περισσότερους θανάτους από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον ερίζει πως η Κίνα είναι ο κυριότερος παραγωγός των πρόδρομων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για να παρασκευάζεται φαιντανύλη, ειδικά από καρτέλ των ναρκωτικών που λυμαίνονται περιοχές του Μεξικού.

Ο αριθμός των θανάτων από υπερβολική δόση ναρκωτικών έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 100.000 το 2021, όταν η πανδημία του νέου κορονοϊού είχε επιτείνει την απομόνωση των χρηστών ναρκωτικών και είχε προκαλέσει σωρεία προβλημάτων στο σύστημα υγείας, ιδίως στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Η μεγάλη αύξηση της διαθεσιμότητας εξαιρετικά θανατηφόρων ουσιών, όπως η φαιντανύλη και άλλα συνθετικά σκευάσματα, χειροτέρεψε τα πράγματα.

Οι θάνατοι από οπιοειδή μειώθηκαν από τους 84.181 το 2022 στους 81.083 το 2023, κατά τους αριθμούς των CDC. Μειώθηκαν επίσης οι θάνατοι που οφείλονταν σε συνθετικά οπιοειδή, πρωτίστως στη φαιντανύλη, πρόσθεσε ο κυριότερος φορέας δημόσιας υγείας των ΗΠΑ.

Οι θάνατοι που εκτιμάται πως οφείλονταν στη χρήση κοκαΐνης αντιθέτως αυξήθηκαν το 2023, στους 29.918 από τους 28.441 για τους οποίους γινόταν λόγος το 2022, ενώ αυτοί εξαιτίας της χρήσης ψυχοδιεγερτικών, όπως η μεθαμφεταμίνη, αυξήθηκαν επίσης, στους 36.251, από 35.550.

«Τα δεδομένα δείχνουν πως χάσαμε άλλους 100.000 ανθρώπους πέρυσι· οικογένειες και φίλοι χάνουν τους αγαπημένους τους εξαιτίας υπερβολικής δόσης κι οι αριθμοί προκαλούν ίλιγγο», τόνισε η επικεφαλής των CDC, η Δρ. Ντεμπ Χάουρι.

Η Δρ. Χάουρι πρόσθεσε πως η «πρόοδος» των τελευταίων 12 μηνών σημαίνει πως πρέπει να «εντείνουμε τις προσπάθειές μας», διότι πλέον «γνωρίζουμε πως κάνουν διαφορά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.