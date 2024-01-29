Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών, σε Λάρισα, Καρδίτσα και στον κόμβο του Φιλώτα. Συγκεκριμένα, νέο μπλόκο στήνεται στο κέντρο της Λάρισας, ενώ παράλληλα τα δύο μπλόκα που υπάρχουν σε Καρδίτσα και Πλατύκαμπο από τις προηγούμενες ημέρες παραμένουν.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας περίπου 30 αγρότες με τα τρακτέρ τους εμφανίστηκαν αιφνιδιαστικά στην περιοχή του Αλμυρού.

Στη Λάρισα, τα τρακτέρ παραμένουν στην Κεντρική πλατεία της πόλης όπου μετά από νέο συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας, θα επιστρέψουν στον κόμβο του Πλατυκάμπου όπου ο αριθμός των αγροτικών μηχανημάτων αυξάνεται.

Σημείωνεται ότι η κινητοποίηση στη Λάρισα θα ολοκληρωθεί σήμερα με ένα διευρυμένο συλλαλητήριο στο οποίο έχουν κληθεί να λάβουν μέρος και να ενημερωθούν για τα αιτήματα των αγροτών όλοι οι κλάδοι, επιμελητήρια, ο Εμπορικός Σύλλογος και διάφοροι φορείς.

Στο κάλεσμά τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ζητούν τη στήριξη και των πολιτών μαζί με αυτή των φορέων. «Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα σε κανέναν, τους θέλουμε όλους μαζί πλάι μας στον αγώνα μας».

Μπλόκο στήνουν οι αγρότες και στον κόμβο του Φιλώτα στα όρια Φλώρινας- Εορδαίας. Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας επέλεξε τον συγκεκριμένο κόμβο για να στήσει σήμερα, Δευτέρα στις 14:00, μπλόκο παρατάσσοντας 50 και πλέον τρακτέρ καθώς και άλλα γεωργικά μηχανήματα.

Σε σχετική ενημέρωση αναφέρεται πως «τα προβλήματα είναι αυτά που μας βγάζουν στο δρόμο. Ο Αγώνας των Αγροτών είναι αγώνας επιβίωσης της Κοινωνίας και μας αφορά όλους. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας όπως οι συνάδελφοι μας σε όλη την Ελλάδα».

Ο Σύλλογος ζητά από την τοπική κοινωνία, τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς Συλλόγους, τους Συνεταιρισμούς και τους παντός είδους Συλλογικούς φορείς, να σταθούν στο πλευρό τους στηρίζοντας την κινητοποίηση τους.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι επαφές και με Αγροτικούς Συλλόγους της Καστοριάς, όπως και με την πανελλήνια επιτροπή μπλόκων, στην προοπτική να προστεθούν δυνάμεις και από τις γύρω περιοχές.

Πηγή: skai.gr

