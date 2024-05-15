«Το έκανα γιατί διαφωνούσα με την πολιτική του» φέρεται να λέει ο Γιούραϊ Τσιντούλα ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονικής επίθεσης κατά του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο σύμφωνα με ένα βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα.

‼️ Video of the first interrogation of the man who shot Fico 5 times



The writer Juraj Cintula, who shot #Slovak Prime Minister #Fico, said he did it because he disagreed with the government's policies. pic.twitter.com/DDPBLnyxFj May 15, 2024

Στο βίντεο, ο δράστης φαίνεται να κάθεται στον διάδρομο ενός κτιρίου πιθανώς αστυνομικού τμήματος και να έχει δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη. Ο ίδιος ομολογεί μπροστά στην κάμερα ότι πυροβόλησε κατά του πρωθυπουργού γιατί διαφωνούσε με την πολιτική του.

Ο 71χρονος συγγραφέας και ποιητής Γιουράι Τσιντούλα από την πόλη Λέβιτσε της νότιας Σλοβακίας φέρεται να είναι ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο αν και η αστυνομία δεν έχει δώσει ακόμα δημοσίως το όνομά του στη δημοσιότητα.

🚨#WATCH: As Slovakian Prime Minister Robert Fico can be seen being taken to his car after being shot.pic.twitter.com/onwACTKoSN — Sodyq•001🦅 (@Sodi_nista) May 15, 2024

Ο δράστης πυροβόλησε τον Ρόμπερτ Φίτσο την ώρα που ο Σλοβάκος πρωθυπουργός συνομιλούσε με τους υποστηρικτές του.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με την σλοβακική τηλεόραση, η επέμβαση ήταν επιτυχής, με τον ίδιο να βρίσκεται σε διαδικασία σε διαδικασία ανάνηψης. Σύμφωνα με τον Γκάρντιαν, που επικαλείται σλοβακικά μέσα ενημέρωσης, τα τραύματα του είναι τρία από σφαίρες, δύο στο χέρι του και ένα στην κοιλιακή χώρα. Μία γυναίκα είπε ότι είδε αίματα στο κεφάλι του Φίτσο και στο στήθος του.

Το ΥΠΕΣ της χώρας ανέφερε ότι τα κίνητρα του δράστη ήταν πολιτικά. Την απόπειρα δολοφονίας καταδίκασε σύσσωμη η ευρωπαϊκή ηγεσία, ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν και ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.