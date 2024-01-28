Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες - Δίνουν ραντεβού στην Agrotica

Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Θεσσαλίας καθώς σήμερα πραγματοποίησαν πορεία με εκατοντάδες τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας την ώρα που οι αγρότες στην κεντρική Μακεδονία προχώρησαν στον πρώτο αποκλεισμό κεντρικής οδού στα Νέα Μουδανιά.

Γεωργοί και κτηνοτρόφοι δίνουν προθεσμία στην κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους μέχρι την προσεχή Πέμπτη.

Σήμερα, οι αγρότες στη Λάρισα πραγματοποίησαν πορεία με την καθοδήγηση της αστυνομίας στο κέντρο της πόλης όπου παράταξαν τα τρακτέρ τους γύρω από την πλατεία.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται για το αυριανό μεγάλο συλλαλητήριο στην πλατεία της Λάρισας ενώ θα μετακινηθούν, επίσης, ώστε να ενισχύσουν το μπλόκο του Πλατύκαμπου.

Στα αιτήματά τους οι αγρότες αναφέρουν ότι ζητούν λύσεις για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, τις καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική.

Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει μία επιτροπή των αγροτών που θα συγκροτηθεί για συνομιλίες με την κυβέρνηση ενώ παράλληλα θα οργανώσουν τις επόμενες κινήσεις τους για την Agrotica που ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου όπου θα κορυφωθούν οι κινητοποιήσεις των αγροτών.

Παράλληλα, σήμερα πραγματοποιήθηκε διευρυμένη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Όπως αναφέρουν πηγές, στη σύσκεψη δεν έγινε συζήτηση επί συγκεκριμένων μέτρων αλλά επισκόπηση των συνολικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης για τους πληγέντες από όλα τα συναρμόδια υπουργεία και το μήνυμα που εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πάντα ανοιχτή ενώ τονίζεται ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ακούει τα αιτήματα των αγροτών.



