Συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, είχε σήμερα στο Πεντάγωνο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, προκειμένου να ενημερωθεί, μεταξύ άλλων για τα εξοπλιστικά προγράμματα που περιέχονται στην επιστολή Μπλίνκεν, στα οποία συμπεριλαμβάνεται αγορά αεροσκαφών F- 35 αξίας 8,2 δισ. δολαρίων.

Τον κ. Κασσελάκη συνόδευσε και αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας σήμερα, Δευτέρα στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» ο τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Γιαννούλης επισήμανε ότι τρία πράγματα θα ζητήσει σήμερα ο κ. Κασσελάκης από τον Νίκο Δένδια.

«Πρώτον, να έχουμε ένα μέτρο στο πώς και πόσο συζητάμε αυτά τα ζητήματα» διότι όπως είπε «ό,τι αφορά την αμυντική θωράκιση της πατρίδας είναι κάτι που δεν συνεισφέρει στα κομματικά γινάτια αλλά στη χώρα μας».

«Δεύτερον, επειδή είναι μια υψηλή δαπάνη δεν είναι κακό να έχουμε μια τάξη μεγέθους πόσο και σε τι βαθμό επηρεάζει αυτή η δαπάνη» και «τρίτον, ζητούμε να μάθουμε αν αποτελεί και συναπόφαση των γενικών επιτελείων, αν είναι ενταγμένα μέσα σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο».

Παράλληλα, ο κ. Γιαννούλης υπενθύμισε ότι «για τα F-16 είμασταν μάρτυρες μια ενθουσιώδους αξίας και αίγλης που δόθηκε στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο Κογκρέσο όπου θεωρήθηκε ούτε λίγο, ούτε πολύ ότι τέλος τα F-16 για την Τουρκία.

Ανέφερε επίσης, ότι «υπάρχει και ένα ζήτημα σε επίπεδο, ΕΕ και ΝΑΤΟ, αν για τα F-16 θα υπάρξει συνθήκη αν αυτά τα όπλα ενός νατοϊκού συμμάχου προβλέπεται ή δεσμεύεται ή συζητήθηκε να μην χρησιμοποιηθούν κατά ενός άλλου συμμάχου»

Πηγή: skai.gr

