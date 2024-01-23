ΕΕ: Έγκριση για στήριξη της Ελλάδας με 25 εκ. ευρώ προκαταβολή για τις καταστροφές από την κακοκαιρία «Ντάνιελ»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε απόφαση να στηρίξει την Ελλάδα με 25 εκατομμύρια ευρώ ως προκαταβολή από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για τις καταστροφές από την κακοκαιρία «Ντάνιελ», αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ελίσα Φερέιρα σημείωσε ότι «οι πλημμύρες του περασμένου έτους που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα «Ντάνιελ» ήταν ένα τραγικό γεγονός για την Ελλάδα. 'Ανθρωποι έχασαν τη ζωή και τα σπίτια τους και σημαντικές υποδομές καταστράφηκαν. Με την προκαταβολή του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, βοηθάμε την Ελλάδα να ανακάμψει από την καταστροφή και αποδεικνύουμε ότι στεκόμαστε με την Ελλάδα με πλήρη αλληλεγγύη».

Στις 20 Νοεμβρίου 2023, η Επιτροπή έλαβε αίτηση από την Ελλάδα για βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης σε σχέση με τις ζημίες που προκλήθηκαν. Η Ελλάδα υπολόγισε μια συνολική άμεση ζημία ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και ζήτησε προκαταβολή.

Με βάση την προκαταρκτική αξιολόγηση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την πληρωμή προκαταβολής από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Συνεπώς, η προκαταβολή θα πρέπει να ανέρχεται στο 25% της προβλεπόμενης εισφοράς, η οποία ανέρχεται σε 25,3 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνει η Κομισιόν, η κακοκαιρία «Ντάνιελ», ήταν η πιο θανατηφόρα -τύπου τροπικού κυκλώνα- στην καταγεγραμμένη ιστορία. Η καταστροφή προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες (κυρίως στις περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας) με τα θύματα να αγγίζουν τους 17 θανάτους.

Πηγή: skai.gr

