Ρεπορτάζ, Μάκης Συνοδινός

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κηφισιά καθώς σύμφωνα με την καταγγελία γονέα 4χρονου αγοριού, το παιδί του έμεινε ξεχασμένο για ώρες μέσα στο σχολικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η οποία έγινε σήμερα στο ΑΤ Κηφισιάς, όλα ξεκίνησαν όταν χθες το πρωί ο πατέρας του 4χρονου παρέδωσε τον γιο του στο σχολικό λεωφορείο .

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στις 2 το μεσημέρι το νηπιαγωγείο τηλεφώνησε στον πατέρα αναφέροντάς του πως ο 4χρονος δεν είχε πάει στο σχολείο.

Ο πατέρας έντρομος τους ενημέρωσε πως ο ίδιος το παρέδωσε το πρωί και λίγη ώρα αργότερα τον κάλεσαν ξανά αναφέροντάς του πως το παιδί είχε αποκοιμηθεί και βρισκόταν εντός του σχολικού.

Ο πατέρας του 4χρονου σήμερα κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές όπου συνέλαβαν τον οδηγό του λεωφορείου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, τη σύνοδο και την υπεύθυνη του νηπιαγωγείου

Πηγή: skai.gr

