ΥΠΕΣ Σλοβακίας: «Πολιτικό» το κίνητρο του δράστη

Το πρόσωπο που έχει συλληφθεί και κατηγορείται πως πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής τον σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο είναι συγγραφέας, 71 ετών, με καταγωγή από το κεντρικό τμήμα της χώρας, μεταδίδουν σλοβακικά ΜΜΕ.

«Νομίζω πως μπορώ να το επιβεβαιώσω, ναι», είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Ματούς Σουτάι Εστόκ, ερωτηθείς σχετικά με την ταυτότητα του φερόμενου ως δράστη, που σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες συγκαταλέγεται στους ιδρυτές της λογοτεχνικής λέσχης Ντούα (Dúha, «Ουράνιο Τόξο») στην πόλη Λεβίτσε.

Δημοσιεύματα του σλοβακικού Τύπου αναφέρουν πως ο συγγραφέας έχει κυκλοφορήσει τρεις ποιητικές συλλογές και είναι μέλος της ένωσης σλοβάκων συγγραφέων.

Ο φορέας επιβεβαίωσε μέσω Facebook ότι είναι μέλος της ένωσης από το 2015, προσθέτοντας πως εάν επιβεβαιωθεί ότι είναι ο δράστης της επίθεσης «η ιδιότητα του μέλους αυτού του αξιοκαταφρόνητου προσώπου θα ανακληθεί αμέσως».

Ο γιος του υπόπτου δήλωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο aktuality.sk ότι ο πατέρας του κατείχε νόμιμα όπλο και διέθετε άδεια οπλοφορίας.

Ερωτηθείς για τα συναισθήματα του πατέρα του έναντι του κ. Φίτσο, απάντησε «μπορώ να σας πω ένα πράγμα: Δεν τον ψήφισε. Μόνο αυτό μπορώ να πω».

Είναι διαθέσιμες σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης διάφορες δηλώσεις του συγγραφέα.

Σε βίντεο που μεταφόρτωσε στο διαδίκτυο πριν από οκτώ χρόνια, δήλωνε: «Ο κόσμος είναι γεμάτος βία και όπλα. Ο κόσμος μοιάζει να έχει τρελαθεί».

Πρόσθετε πως ίδρυσε «κίνημα εναντίον της βίας» στη Λεβίτσε, το οποίο στον ιστότοπό του αναφέρει πως είναι «πολιτικό κόμμα σκοπός του οποίου είναι να αποτρέψει την εξάπλωση της βίας στην κοινωνία».

«Πολιτικό κίνητρο»

Συγκρατώντας μετά βίας τα δάκρυά του, ο υπουργός Άμυνας Ρόμπερτ Κάλινιακ δήλωσε νωρίτερα πως η κατάσταση του πρωθυπουργού Φίτσο, 59 ετών, είναι «πολύ σοβαρή».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ακούστηκαν τουλάχιστον πέντε πυροβολισμοί όταν έγινε η επίθεση

Ο υπουργός Εσωτερικών Εστόκ σχολίασε πως το κίνητρο της επίθεσης ήταν «πολιτικό».

Παρά το επίσημο εμπάργκο στη μετάδοση πληροφοριών για την υπόθεση, το σλοβάκικο τηλεοπτικό δίκτυο TA3 πρόβαλε βίντεο με τον φερόμενο ως δράστη να δηλώνει πως «δεν συμφωνεί με την κυβερνητική πολιτική» και να αναφέρεται ειδικά στην απόφαση της κυβέρνησης Φίτσο να κλείσει η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση RTVS, εναντίον της οποίας οργανώνονται διαδηλώσεις επί εβδομάδες.

Ο κ. Εστόκ, ανακοινώνοντας πως αυξάνονται τα μέτρα προστασίας πολιτικών προσώπων και δημοσιογράφων, κάλεσε ταυτόχρονα τους πολιτικούς όλων των παρατάξεων να σταματήσουν «να υποκινούν μίσος εναντίον αντιπάλων τους μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης».

Ο ηγέτης της φιλελεύθερης αντιπολίτευσης Μιχάλ Σιμέτσα ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του επ’ αόριστον χθες το απόγευμα, συμπεριλαμβανομένης διαδήλωσης εναντίον της κυβέρνησης που επρόκειτο να γίνει το βράδυ.

Συνεδρίαση της σλοβάκικης εθνικής αντιπροσωπείας που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη αναβλήθηκε ήδη επ’ αόριστον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.