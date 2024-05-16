Νέα αναδίπλωση των ουκρανικών δυνάμεων στα ανατολικά του Χαρκόβου

Το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι μετακινεί στρατεύματα στην περιοχή του Κουπιάνσκ, στα ανατολικά του Χαρκόβου – της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης μετά την πρωτεύουσα Κίεβο – λόγω των σφοδρών πυρών από τις ρωσικές δυνάμεις, που σφίγγουν ασφυκτικά τον κλοιό γύρω τους.

«Σε ορισμένες περιοχές, ως αποτέλεσμα σφοδρών εχθρικών πυρών, οι μονάδες μας ανασυγκροτούνται σε πιο πλεονεκτικές θέσεις», αναφέρει η ανακοίνωση του ουκρανικού επιτελείου.

Το Κουπιάνσκ κατελήφθη από ρωσικά στρατεύματα λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της εισβολής, αλλά απελευθερώθηκε γρήγορα από τις ουκρανικές δυνάμεις. Στην ευρύτερη περιοχή μαίνονται οι σφοδρότερες μάχες των τελευταίων μηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.