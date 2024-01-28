Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για τους αγρότες: Δεν επιδιώκουμε ένταση, ακούμε τα αιτήματα

Διευρυμένη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Μέγαρο Μαξίμου, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Όπως αναφέρουν πηγές, στη σύσκεψη δεν έγινε συζήτηση επί συγκεκριμένων μέτρων αλλά επισκόπηση των συνολικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης για τους πληγέντες από όλα τα συναρμόδια υπουργεία και το μήνυμα που εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πάντα ανοιχτή ενώ τονίζεται ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ακούει τα αιτήματα των αγροτών.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η καταβολή των αποζημιώσεων γίνεται κανονικά.

Ως απάντηση στα αιτήματα των αγροτών, αυτό που τονίζεται από την κυβέρνηση είναι η κυβερνητική πολιτική που ασκήθηκε από το 2019 και συγκεκριμένα:

τη μείωση της φορολογίας των αγροτών και θεσμοθέτηση νέας φορολογικής κλίμακας για τα φυσικά πρόσωπα από 9% αντί για 22%

την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου με επαναφορά τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών σε ασφαλιστικές κλάσεις

Την ενεργοποίηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο

μείωση ΦΠΑ ζωοτροφών από 13% στο 6%

Μείωση ΦΠΑ από 24% στο 13% για αγορά αγροτικών μηχανημάτων

κατάργηση φορολογικής ενίσχυσης

