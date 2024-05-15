Για "εφησυχασμό έναντι των τουρκικών προκλήσεων και υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων της χώρας", κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή τις σημερινές παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: "Οι σημερινές 11 παραβάσεις του FIR Αθηνών από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, έρχονται να διαψεύσουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εξαγγελίες Μητσοτάκη από την 'Αγκυρα περί βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων και ειδικά την εικόνα ότι η επίσκεψη αυτή ήταν επιτυχημένη".

Ακολούθως υποστηρίζει ότι "όπως είχε προειδοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, η κακή προετοιμασία της επίσκεψης του ΠΘ φάνηκε εξ' αρχής με τις προκλητικές αναφορές του Τούρκου Πρόεδρου για την Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης- σε αντίθεση με τις δηλώσεις του τον Δεκέμβριο 2017 στην Αθήνα- αλλά και για την Μονή της Χώρας. Τη σκυτάλη πήραν μετά οι δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, κ. Φιντάν για τα θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ιόνιο τα οποία χαρακτήρισε ‘κόκκινη γραμμή'".

Ακολούθως ρωτά: "Σήμερα λοιπόν μετά τις νέες τουρκικές παραβάσεις, θα αλλάξει επιτέλους η Κυβέρνηση τη στάση εφησυχασμού και υποβάθμισης των προκλήσεων που τηρεί; Ή θα συνεχίσει να επαναπαύεται στην επίκληση της Διακήρυξης των Αθηνών την ώρα που η Τουρκία την υπονομεύει επιδεικτικά;".

Κλείνοντας υποστηρίζει: "Επιβεβαιώνονται δυστυχώς για άλλη μια φορά οι επικίνδυνα αρνητικές συνέπειες της ΙΧ εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που με την εμμονή της στο δόγμα του "δεδομένου συμμάχου", δημιουργεί τις συνθήκες για την υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων της χώρας".

Πηγή: skai.gr

