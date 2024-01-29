Στη ΝΔ προσχώρησε η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Εύη Χριστοφιλοπούλου.

«Με χαρά υποδέχομαι στη μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, την Εύη Χριστοφιλοπούλου» ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, «μια πολιτικό με την οποία, παρότι προερχόμασταν από διαφορετικούς χώρους, συνεργαστήκαμε άψογα στο παρελθόν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κι έχει δημόσια στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις που προωθήσαμε στη διάρκεια της σημερινής και της προηγούμενης κυβερνητικής μας θητείας».

«Οι πόρτες της Νέας Δημοκρατίας ήταν και παραμένουν ανοιχτές για εκείνους που συμμερίζονται το πολιτικό μας όραμα και έχουν τη διάθεση να αγωνιστούν για την υλοποίησή του» καταλήγει ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά της η κ. Χριστοφιλοπούλου δήλωσε: «Εδώ και καιρό έχω λάβει δημοσίως σαφή θέση και έχω στηρίξει την κυβέρνηση που χειρίστηκε με επιτυχία πολλαπλές κρίσεις, προώθησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και πέτυχε αξιοθαύμαστα αποτελέσματα για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Σήμερα, έχοντας συναίσθηση της ευθύνης μου, συστρατεύομαι με τη Νέα Δημοκρατία και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει αποδείξει ότι διαθέτει ένα σαφές πολιτικό όραμα, με προοδευτικό πρόσημο και απτό έργο που πηγαίνει την Ελλάδα μπροστά.

Ευχαριστώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη και θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι θα την τιμήσω στηρίζοντας με όλες μου τις δυνάμεις το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης και τις μεταρρυθμίσεις που εκσυγχρονίζουν και αλλάζουν τη χώρα.

Κοιτάμε μπροστά και προχωράμε μπροστά κρατώντας την κοινωνία μας ενωμένη και την Ελλάδα δυνατή στην Ευρώπη και τον κόσμο», καταλήγει στη δήλωσή της η κ. Χριστοφιλοπούλου.

