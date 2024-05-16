Λογαριασμός
Σλοβακία: «Θα επιζήσει» λέει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για τον πρωθυπουργό Φίτσο

«Ευτυχώς, εξ όσων γνωρίζω, η χειρουργική επέμβαση πήγε καλά. Εκτιμώ ότι τελικά θα επιζήσει… Δεν είναι απειλητική για τη ζωή του η κατάσταση αυτήν τη στιγμή», τόνισε.

Φωτογραφία αρχείου

Δεν απειλείται πλέον η ζωή του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος έπεσε θύμα απόπειρας δολοφονίας, ανέφερε το βράδυ της Τετάρτης στο BBC ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τομάς Ταράμπα.

Δήλωσε «σοκαρισμένος» από την απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού, ο οποίος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Μπάνσκα Μπίστριτσα και υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. «Ευτυχώς, εξ όσων γνωρίζω, η χειρουργική επέμβαση πήγε καλά. Εκτιμώ ότι τελικά θα επιζήσει… Δεν είναι απειλητική για τη ζωή του η κατάσταση αυτήν τη στιγμή», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

