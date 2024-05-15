Φιντάν: Διαφωνούμε με τις ΗΠΑ για το Ισραήλ - Συνεργαζόμαστε σε θέματα για τα οποία συμφωνούμε

Ο πόλεμος στη Γάζα και οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις ως προέκταση των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή ήταν το κυρίαρχο θέμα στη συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο ΝΤV.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υποστήριξε επίσης ότι «η Τουρκία είναι ένας οικονομικός και πολιτικός γίγαντας στην περιοχή της», που «έχει μια πολύ ευρεία ατζέντα» και βλέπει «την ειρήνη ως το σημαντικότερο στάδιο της ασφάλειας».

Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Γάζα, ο Χακάν Φιντάν είπε ότι «οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ανεπιφύλακτα το Ισραήλ. Κι εμείς υποστηρίζουμε την Παλαιστίνη. Αυτό είναι ένα σημείο διαφωνίας».

Προσδίδοντας στην τουρκική εξωτερική πολιτική στοιχεία διπλωματικής συμπεριφοράς μεγάλου κράτους δήλωσε: «Τα μεγάλα κράτη έχουν ένα χαρακτηριστικό, πρέπει να το δείτε αυτό. Μπορούν να κάνουν διάκριση μεταξύ των θεμάτων; Φιλονικούν σε θέματα που διαφωνούν και συνεχίζουν να συνεργάζονται σε θέματα που μπορούν να συνεργαστούν; Και για εμάς υπάρχουν τομείς στους οποίους δεν συμφωνούμε με τις ΗΠΑ, στους οποίους προσπαθούμε να βρούμε λύση με συζήτηση, αλλά και τομείς στους οποίους συνεργαζόμαστε».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι «δεν είναι δυνατόν το Ισραήλ να διαπράττει γενοκτονία με τέτοιο θράσος, χωρίς τη στρατιωτική στήριξη των ΗΠΑ. Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ το είπε αυτό».

«Στο σημείο όπου έχουμε φτάσει, συμφωνούμε στην ανάγκη κατάπαυσης του πυρός. Γίνεται δουλειά πάνω σε αυτό. Συζήτησα αυτό το θέμα με τον Αμερικανό ομόλογό μου σήμερα. Συμφωνούμε ότι ελλείψει λύσης δύο κρατών, το πρόβλημα αυτό είναι μια παθολογική κατάσταση που θα υφίσταται συνεχώς», επισήμανε ο κ. Φιντάν.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι «πολλές χώρες διστάζουν να λάβουν μέτρα κατά του Ισραήλ», αποδίδοντας τη συμπεριφορά αυτή «στην αντίληψη που επιβάλουν οι ΗΠΑ και η Δύση και στους περιορισμούς που επιβάλουν στον εαυτό τους», για να προσθέσει στη συνέχεια ότι οι χώρες αυτές «χρειάζονται κάποια ηγεσία. Εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό με μεγάλη ευαισθησία».

Για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ο Τούρκος υπουργός ανέφερε ότι «το Κατάρ και η Αίγυπτος εργάστηκαν σκληρά» και η Τουρκία έκανε τις απαραίτητες προσπάθειες, διατηρώντας επαφή με τη Χαμάς.

Ο Χακάν Φιντάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι είναι «το αγκάθι» που δεν θέλει μόνιμη κατάπαυση του πυρός. «Η Χαμάς απαιτεί επίσης ως αντάλλαγμα για να δεχτεί να απελευθερώσει τους ομήρους την κατάπαυση του πυρός. Το Ισραήλ δεν το δέχεται αυτό. Το Ισραήλ συνέχιζε αυτές τις διαπραγματεύσεις επειδή περίμενε ότι η Χαμάς θα αρνιόταν. Αποδείχθηκε ότι το Ισραήλ δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» είπε χαρακτηριστικά.

Διευκρίνισε ότι μίλησε με τους ομολόγους του στις ΗΠΑ και το Κατάρ, καθώς και με τον ηγέτη της Χαμάς για την κατάπαυση του πυρός. «Είμαστε εκεί που ήμασταν την περασμένη εβδομάδα, είμαστε σε αδιέξοδο» είπε. Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να πιέσουν το Ισραήλ, αλλά «καθώς οδεύουν προς εκλογές, υπάρχει μεγάλη αντίδραση από μερίδα της κοινής γνώμης».

Ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε και στη νέα δομή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών: «Στη νέα αναδιάρθρωση, έχουμε κατατάξει ορισμένες γεωγραφικές περιοχές σε μικρότερη κλίμακα. Κάναμε τη Λατινική Αμερική ξεχωριστή γενική διεύθυνση. Αυξάνουμε σε τρεις τον αριθμό των γενικών διευθύνσεων στην Αφρική. Ιδρύσαμε μια γενική διεύθυνση για τα τουρκογενή κράτη. Αυτά είναι θέματα που σχετίζονται με τη γεωγραφία. Είναι απαραίτητο να μπουν νέοι κλάδοι στην εξίσωση. Θέματα που σχετίζονται με τα προξενεία και τους Τούρκους πολίτες, έχουμε δημιουργήσει ξεχωριστή γενική διεύθυνση για αυτούς. Στόχος μας είναι η διαχείριση των σημαντικών για εμάς θεμάτων με πιο εστιασμένο τρόπο».

Αναφερόμενος στην κουρδική οργάνωση ΡΚΚ, ο Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι Τουρκία και Ιράκ «έχουν διανύσει μια απόσταση στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας». Όπως είπε το Ιράκ έχει πετρέλαιο και πόρους, αλλά δεν μπορεί να λύσει βασικά προβλήματα όπως το νερό, η υγεία και οι υποδομές. «Δεν είναι δυνατόν αυτά να βελτιωθούν σε μια χώρα όπου κυκλοφορούν ένοπλες ομάδες. Είπαμε ότι αν είστε μαζί μας, ας εξοντώσουμε μαζί τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Η τρομοκρατία εμποδίζει επίσης την ανάπτυξη του Ιράκ», ανέφερε.

Τέλος, ερωτηθείς για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ο Χακάν Φιντάν είπε ότι είναι ένα θέμα που παρακολουθεί ο ίδιος προσωπικά και η τεχνολογία αυτή προσφέρει δυνατότητες που η Τουρκία επιθυμεί να ενσωματώσει στις υπηρεσίες πληροφοριών. «Η τεχνητή νοημοσύνη θα προσφέρει πολλά στον τομέα των πληροφοριών. Θα αλλάξει τα δεδομένα στην ανάλυση των πληροφοριών», τόνισε και επισήμανε την ανάγκη να προετοιμάζεται η Τουρκία από τώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.