Μπορεί το «παγιωμένο» δημοκοπικό προβάδισμα που καταγράφουν όλες οι σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης να διατηρούν αλώβητη την ποσοστιαία υπεροχή της κυβέρνησης, επτά μήνες μετά τις εθνικές εκλογές, ωστόσο τα μέτωπα που ανοίγουν το ένα μετά το άλλο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, από το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών μέχρι τις κινητοποιήσεις των αγροτών και τις καταλήψεις στα Πανεπιστήμια, κρατούν την κυβέρνηση σε εγρήγορση.

Και ενώ το ζήτημα του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων φαίνεται να έχει τακτοποιηθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο, χωρίς βέβαια να σταματούν οι ζυμώσεις στο εσωτερικό της ΝΔ, για τον περιορισμό των απωλειών, οι αγροτικές κινητοποιήσεις μόλις άρχισαν και ο κυβερνητικός στόχος είναι να καμφθούν άμεσα οι αντιδράσεις των αγροτών.

Το ζήτημα αυτό άλλωστε απασχόλησε και τη διευρυμένη κυβερνητική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τη συμμετοχή των Υπουργών Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη, Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Κλιματικής Κρισης και Προστασίας του Πολίτη Βασίλη Κικίλια και του Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου καθώς και των Υφυπουργών Εσωτερικών Θεώδωρου Λιβάνιου και Υποδομών Νίκου Ταχιάου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές κατά την κυβερνητική σύσκεψη που διήρκεσε περιπου μιάμιση ώρα, έγινε επισκόπηση των συνολικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης για τους πληγέντες από τα συναρμόδια υπουργεία, ενώ το μήνυμα που εκπέμπεται από την κυβέρνηση είναι ότι "Η πόρτα του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης είναι πάντοτε ανοιχτή" καθώς επίσης ότι δεν επιδιώκει την ένταση και ακούει τα αιτήματα.

Προσθέτουν δε, ότι "η καταβολή των αποζημιώσεων συνεχίζεται κανονικά". Σε ερώτηση αν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν μόνο ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης, οι ίδιες πηγές ανέφεραν έγινε μια συνολική επισκόπηση, όπως σε κάθε αντίστοιχη σύσκεψη, όλων των ζητημάτων των εμπλεκομένων υπουργείων, όπως κόστους παραγωγής και ενεργειακού κόστους, υποδομών και κρατικής αρωγής.

Στα αιτήματα των αγροτών το Μέγαρο Μαξίμου αντιτάσσει πάντως τη συνολική αγροτική πολιτική που έχει ασκήσει και κατά την προηγούμενη αλλά και κατά την τρέχουσα κυβερνητική θητεία.

Στο πλαίσιο αυτό, κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν σειρά μέτρων, δεκαεννέα συνολικά, που ελήφθησαν από το 2019 έως σήμερα, προς ενίσχυση του αγροτικού κόσμου ή προς ανακούφιση πληγών που προκάλεσαν θεομηνίες, κυρίως φορολογικού χαρακτήρα, ενώ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες για την αναδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕ, τις ενισχύσεις από τον ΕΛΓΑ τις πολιτικές για την ΚΑΠ, αλλά και τις αποζημιώσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Μεταξύ των μέτρων που αναφέρουν κυβερνητικές πηγές είναι :

-Η μείωση της φορολογίας των αγροτών και η παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη των συνεταιριστικών σχημάτων.

- Η θεσμοθέτηση νέας φορολογικής κλίμακας για τα φυσικά πρόσωπα και τους κατ' επάγγελμα αγρότες, η οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή το 2021, με συντελεστές που ξεκινούν από το 9%, αντί για 22%. Επίσης, χορηγήσαμε εφάπαξ ενίσχυσης με το 2% του τζίρου για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις,

- Η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, και η επαναφορά των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών σε ασφαλιστικές κλάσεις, αποσυνδέοντας τις από το εισόδημα του παραγωγού.

- Η ενεργοποίηση ξανά του μέτρου της επιστροφής του ΕΦΚ του πετρελαίου. Για τα δύο έτη 2022 και 2023, έχουν επιστραφεί περί τα 160 εκατ. € σε 290.000 αγρότες.

- Η παροχή 400 εκατ. € για την ενίσχυση ρευστότητας του ΕΛΓΑ, ενεργοποιώντας, για πρώτη φόρα, το άρθρο 7 του Ν. 3877/2010 και καταβάλλοντας τα αναδρομικώς οφειλόμενα της προηγούμενης δεκαετίας.

-Σειρά παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, οι οποίες τελικά οδήγησαν σε απορρόφηση 80-90% της αύξησης του κόστους ενέργειας των αγροτικών τιμολογίων.

- Η μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% για τις ζωοτροφές και τα λιπάσματα.

-Εκσυγχρόνισε και ψηφιοποίησε τη διαδικασία μετάκλησης των εργατών γης από τρίτες χώρες, καθιερώνοντας παράλληλα το εργόσημο.

-Η θέσπιση του προγράμματος των Νέων Γεωργών συνολικού ποσού άνω των 600 εκατ. €, δηλαδή έως 40.000 € ανά δικαιούχο που είναι το μεγαλύτερο που έχει δοθεί.

- Η μείωση από το 24% στο 13% τον ΦΠΑ για αγορά αγροτικών μηχανημάτων.

- Η κατήργησε τη φορολόγηση των ενισχύσεων από το πρώτο ευρώ που είχε επιβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τα βλέμματα όλων – αγροτών και κυβέρνησης- στρέφονται και στην επικείμενη έκθεση "Agrotica" που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη 1-4 Φεβρουαρίου και οι φαίνεται να την αντιμετωπίζουν ως εφαλτήριο περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

