Χανίγια: Για τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο θα αποφασίσουν η Χαμάς και οι άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις

Ο ηγέτης του Κινήματος Ισλαμικής Αντίστασης, γνωστότερου με το ακρώνυμο Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, δήλωσε χθες Τετάρτη πως αυτό μαζί με τις άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις θα λάβουν αποφάσεις για τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ.

«Λέμε ότι η Χαμάς είναι εδώ για να μείνει (...) και ότι θα είναι το κίνημα και όλες οι εθνικές (παλαιστινιακές) παρατάξεις που θα αποφασίσουν για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση στη Γάζα», είπε ο κ. Χανίγια κατά τη διάρκεια ομιλίας του που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά.

Τόνισε ακόμη ότι το μέλλον των έμμεσων διαπραγματεύσεων για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός είναι αβέβαιο, διότι το Ισραήλ «επιμένει να κατέχει το σημείο διέλευσης της Ράφας και να επεκτείνει την επίθεσή του» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

