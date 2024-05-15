Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε επίθεση με drones εναντίον ισραηλινής στρατιωτικής βάσης κοντά στην Τιβεριάδα, σε απόσταση περίπου 35 χιλιομέτρων από τα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ.

Η επίθεση σημειώθηκε την επομένη ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής κοντά στην Τύρο του Λιβάνου, κατά την οποία σκοτώθηκε διοικητής του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολάχ.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η σημερινή επίθεση με drones στην περιοχή της Τιβεριάδας είναι το πρώτο πλήγμα της Χεζμπολάχ σε τόσο μεγάλη απόσταση εντός του ισραηλινού εδάφους, εδώ και επτά μήνες.

Πηγή: skai.gr

