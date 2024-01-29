«Παραμένουμε δίπλα στους αγρότες με ειλικρινή διάθεση για διάλογο» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ερωτηθείς για τα αιτήματα και τις κινητοποιήσεων των αγροτών.

Ανέφερε ότι η διαδικασία των αποζημιώσεων είναι σε εξέλιξη ενώ όπως είπε έχουν ενεργοποιηθεί νέα εργαλεία καθώς και ο ΕΛΓΑ.

Επεσήμανε επίσης, ότι δεν υπάρχει αγρότης που δεν έχει λάβει μια πρώτη αρωγή και υπογράμμισε ότι οι ανησυχίες των αγροτών είναι εύλογες καθώς ο τομέας που πλήττεται άμεσα από τις καταστροφές είναι ο πρωτογενής.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές κατά την κυβερνητική σύσκεψη που διήρκεσε χθες, Κυριακή περιπου μιάμιση ώρα, έγινε επισκόπηση των συνολικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης για τους πληγέντες από τα συναρμόδια υπουργεία, ενώ το μήνυμα που εκπέμπεται από την κυβέρνηση είναι ότι «Η πόρτα του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης είναι πάντοτε ανοιχτή" καθώς επίσης ότι δεν επιδιώκει την ένταση και ακούει τα αιτήματα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.