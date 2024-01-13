Υποστήριξη από ψυχίατρο και θεραπευτική αγωγή δέχεται, σύμφωνα με την ιστοσελίδα TheNewspaper.gr, η 18χρονη από τον Βόλο, την οποία φέρεται να βίαζε την από την ηλικία των 9 ετών ο 33χρονος αδερφός της μητριάς της και ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά του 50χρονου πατέρα της.

Υπενθυμίζεται ότι το κορίτσι δεχόταν σεξουαλική παρενόχληση από τα 9 της χρόνια, ενώ από τα 12 ξεκίνησε ο βιασμός της από τον 33χρονο μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Όταν έφυγε από τον Βόλο για πόλη της βόρειας Ελλάδας, όπου σπουδάζει, εκείνος την εκβίαζε και της ζητούσε χρήματα για να μην αποκαλύψει τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει με τους βιασμούς της.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο 50χρονος πατέρας της, μετά από πίεση, έμαθε από την 18χρονη κόρη του την αλήθεια, ενώ είδε τα εκβιαστικά μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο του παιδιού του. Την επόμενη μέρα, εν βρασμώ ψυχής σκότωσε με καραμπίνα τον αδερφό της δεύτερης συζύγου του έξω από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ στην Αγριά.

