Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ρόμπιν Χάασε έμειναν εκτός δεύτερου γύρου στο διπλό της Ρώμης.

Παρότι προηγήθηκαν με 3-6 στο σούπερ τάι μπρέικ, ηττήθηκαν με 5-7, 6-2, 11-9 από τους Γουέσλεϊ Κούλχοφ/Νίκολα Μέκτιτς, Νο.7 του ταμπλό, και ολοκληρώθηκε η πορεία τους στην ιταλική πρωτεύουσα.

Ο 25χρονος Έλληνας τενίστας θα στραφεί πλέον αποκλειστικά στο μονό της διοργάνωσης (ATP 1000) και, μάλιστα, έχει πολύ δύσκολη αποστολή στην πρεμιέρα του, καθώς θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον Γερμανό Γιαν Λέναρντ Στρουφ.

Ο αγώνας τους θα γίνει αύριο (11/5) και ο νικητής θα αναμετρηθεί στη φάση των «32» με Τζάουμε Μουνάρ ή Καμ Νόρι.

