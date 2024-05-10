Ο Νίκολα Γιόκιτς αναδείχθηκε MVP του NBA για τρίτη φορά στην καριέρα του και έγραψε την δική του ιστορία στην κορυφαία λίγκα του μπάσκετ στον πλανήτη.



Η διοργανώτρια αρχή, θέλησε να τιμήσει τον Σέρβο ψηλό και δημιούργησε ένα βίντεο με τα καλύτερα του στιγμιότυπα από τις χρονιές που αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της λίγκας, που έχει διάρκεια 3 ωρών!



Ο ηγέτης των Ντένβερ Νάγκετς την φετινή σεζόν μέτρησε 26.4 πόντους, 12.4 ριμπάουντ και 9 ασίστ μέσο όρο, αγγίζοντας ένα «άτυπο» triple double, στα στατιστικά του όλη την σεζόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

