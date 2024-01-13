Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του 31χρονου στο Μεσολόγγι, ο οποίος αγνοείται από τις 4 Ιανουαρίου μετά από συνάντηση που είχε με τον 50χρονο κρεοπώλη.

Οι σαρωτικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή – μέχρι τον κάμπο του Ευηνοχωρίου – βρίσκονται σε εξέλιξη, με αστυνομία και ΕΜΑΚ να χτενίζουν κάθε σπιθαμή.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο, όλες οι δυνάμεις επιχειρούν σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο Μεσολογγίου.

Mετά από αίτημα της μητέρας του 31χρονου αγνοούμενου, στις έρευνες συμμετέχει ιδιώτης δύτης, ο οποίος θα επικεντρωθεί κυρίως στον κάμπο του Ευηνοχωρίου, όπου υπάρχουν πολλοί βαλτότοποι και αρδευτικά κανάλια.

Εκεί, εντοπίστηκαν τα τελευταία στίγματα του κινητού τηλεφώνου του αγνοούμενου.

Δείτε αποκλειστικα υποβρύχια πλάνα

Πηγή: skai.gr

