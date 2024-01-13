Λογαριασμός
Διέρρηξαν κατάστημα εστίασης στην παραλία του Βόλου - Πώς έδρασαν οι δράστες

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 

volos diarrixi

Στη διάρρηξη πασίγνωστου καταστήματος εστίασης στην παραλία του Βόλου προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου άγνωστοι -έως τώρα- δράστες προκειμένου να «αρπάξουν» τις εισπράξεις του ταμείου.

Σύμφωνα με όσα καταγράφει αποκλειστικά το TheNewspaper.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν τρία άτομα κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό του καταστήματος, κατευθύνθηκαν προς το ταμείο της επιχείρησης και άρπαξαν το χρηματικό ποσό που υπήρχε.

Μετά την κλοπή του ποσού, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Οι υπεύθυνοι του καταστήματος όταν άνοιξαν το κατάστημα τους το πρωί του Σαββάτου, αντιλήφθηκαν το τι ακριβώς είχε συμβεί.

