Τους λόγους που τον ώθησαν στο έγκλημα εξήγησε στους αστυνομικός ο 50χρονος που σκότωσε τον 33χρονο κουνιάδο του στον Βόλο, ο οποίος φέρεται να βίαζε την 18χρονη κόρη του από την ηλικία των 9 ετών.

«Δηλητηρίαζε το παιδί μου, έκανα αυτό που έπρεπε, πατέρας είμαι» υποστήριξε ο καθ’ ομολογίαν δράστης προσθέτοντας πως κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά όταν η κόρη του άρχισε να του ζητά συχνά χρήματα. Παράλληλα ενημερώθηκε πως υπήρχε πρόβλημα και στην καταβολή των ενοικίων της φοιτητικής κατοικίας της κοπέλας και έτσι αποφάσισε να της μιλήσει. Τότε το παιδί λύγισε και του αποκάλυψε την φρίκη που ζούσε στα χέρια του αδερφού της γυναίκας του.

Όπως είπε, «το τελευταίο διάστημα που η κόρη μου σπούδαζε ζητούσε χρήματα να της στέλνω. Κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά όταν ο σπιτονοικοκύρης του διαμερίσματος που μένει με πήρε τηλέφωνο ότι του χρωστούσε ενοίκια ενώ εγώ και η μητέρα στέλναμε κανονικά χρήματα. Όταν μίλησα με το παιδί για να δω τι συμβαίνει άρχισε να κλαίει και να μου λέει όλα όσα ζούσε με τον 33χρονο που τη βίαζε και τα βίντεο που είχε και την εκβίαζε και της έπαιρνε τα λεφτά».

