Το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει σε λίγη ώρα ο 50χρονος πατέρας που ομολόγησε πως σκότωσε τον κουνιάδο του το βράδυ της Τρίτης 9/1 στην επαρχιακή οδό Βόλου - Ζαγοράς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο ίδιος αναμένεται να υποστηρίξει πως το όπλο εκπυρσοκρότησε.

Ο 33χρονος φέρεται να εκβίαζε την 18χρονη για 3.000 ευρώ

Όλα αποκαλύφθηκαν όταν η νεαρή ζητούσε χρήματα για το ενοίκιο στην πόλη όπου σπουδάζει. Όπως διαπίστωσε ο πατέρας της, τα ενοίκια δεν πληρώνονταν γιατί η 18χρονη δεχόταν εκβιασμό από τον 33χρονο για 3.000 ευρώ, ώστε να μην αποκαλύψει φωτογραφίες τους. Η νεαρή κοπέλα αναγκάστηκε αρχικά να πει στον πατέρα της πως εκβιαζόταν και σε δεύτερο χρόνο αποκάλυψε τον δράστη και όσα συνέβαιναν.

Αίσθηση προκαλούν την ίδια ώρα τα λόγια της αδερφής του θύματος. Η αδερφή του 33χρονου, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Δεν ήξερα τίποτα… αυτός τα σκέπαζε όλα… Ούτε ήξερα τι έκανε στα κορίτσια…».

Το χρονικό

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ΕΛΑΣ, εχτές στις 21:00 ο πατερας της 18χρονης, κάλεσε στο κέντρο της αστυνομικής διεύθυνσης Μαγνησίας και ανέφερε ότι, προ ολίγου, πλησίον του εργοστασίου της ΑΓΕΤ, είχε θανατώσει έναν ομοεθνή του υπήκοο Αλβανίας, καθώς είχε ενημερωθεί ότι βίαζε για πολλά χρόνια την κόρη του και ότι θα μετέβαινε στην Ασφάλεια να παραδοθεί.

Άμεσα αστυνομικοί πήγαν στο σημείο όπου βρήκαν το πτώμα του άνδρα σε ύπτια θέση, φέροντας τραύματα στο πρόσωπο και ίχνη πυροβολισμού στο στήθος, ενώ πλησίον του υπήρχαν κομμάτια μονόκαννου τυφεκίου (κοντάκι, κάνη, λοιπά κομμάτια). Απέναντι ήταν προσωρινά σταθμευμένο και σε λειτουργία το ΙΧ του θύματος.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Skai.gr ο δράστης κατέθεσε στους αστυνομικούς πως στις 19:45 περίπου είχε θανατώσει τον αδερφό της δεύτερης συζύγου του, υπήκοο Αλβανίας καθώς πρωινές ώρες σήμερα είχε ενημερωθεί από την δεκαοχτάχρονη, από τον πρώτο του γάμο, κόρη του, πως από την ηλικία των εννέα ετών τη βίαζε, ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα την εκβίαζε πως θα δημοσίευε βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό από τις ανωτέρω πράξεις του, αποσπώντας της χρηματικά ποσά.

Η συνάντησή του με το θύμα έγινε αφού προηγουμένως είχε παραλάβει το κυνηγετικό του όπλο από την οικία του στην Αργαλαστή Πηλίου και μεταβαίνοντας στην Αγριά Βόλου, ζήτησε από τη σύζυγο του να πάει ο αδερφός της να τον βοηθήσει, προφασιζόμενος ψευδώς πως είχε μηχανική βλάβη στο όχημα του.

Οταν έφτασε στο σημείο, μετά από λογομαχία που είχε μαζί του, του προκάλεσε χτύπημα στο πρόσωπο με την κάνη του όπλου, και όταν το θύμα επιχείρησε να του αποσπάσει το όπλο, άκουσε πυροβολισμό, και το θύμα έπεσε στο έδαφος.

