Βασιλακόπουλος: Αυξάνονται τα αυτοάνοσα μετά τη νόσηση από Covid

Η συχνότητα των αυτοάνοσων νοσημάτων δεν είναι αυξημένη μετά τον εμβολιασμό για κορονοϊό. Αντίθετα η συχνότητα αυτοάνοσων νοσημάτων αυξάνεται μετά τη φυσική νόσηση, σύμφωνα με πάρα πολλές δημοσιευμένες μελέτες, δηλώνει ο καθηγητής Πνευμονολογίας- Εντατικής θεραπείας ΕΚΠΑ και Διευθυντής στη Β Πνευμονολογική Κλινική και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ερρίκος Ντυνάν, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Σε καμία των περιπτώσεων δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν τα τραγικά χρόνια της πανδημίας, αναφέρει ο καθηγητής. «Τα πράγματα, είναι πολύ καλύτερα. Η θνητότητα έχει μειωθεί. Θρηνούμε λιγότερους συνανθρώπους μας, δυστυχώς αρκετούς ακόμα, δηλαδή 50-60 την εβδομάδα. Ως εκ τούτου πρέπει όλοι μας να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να μειώσουμε αυτό το νούμερο. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι, τουλάχιστον οι ευπαθείς ομάδες, αλλά ει δυνατόν όσοι περισσότεροι, να εμβολιαστούμε. Είμαστε πολύ πίσω στον εμβολιασμό, καθώς έχουν γίνει 210.000 εμβόλια κορονοϊού, όταν οι ευπαθείς συμπολίτες μας υπολογίζονται περί τα δύο εκατομμύρια. Άρα έχουμε ένα μεγάλο κενό να καλύψουμε και πρέπει άμεσα να εμβολιαστούμε». Ο κ. Βασιλακόπουλος προτρέπει τον κόσμο να φοράει μάσκα σε χώρους με συνωστισμό, και να κάνει πολλά τεστ, μέχρι να καταλαγιάσει αυτό το κύμα.

Αναποτελεσματικά τα παλαιότερα εμβόλια στα νέα στελέχη κορονοϊού

Μέρος της αιτίας που οδήγησε στην έκρηξη των κρουσμάτων που έχουμε αυτή τη στιγμή, ήταν ο συγχρωτισμός των γιορτών, λέει ο καθηγητής. Επισημαίνει όμως ότι σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η χαλαρότητα μερίδας του κόσμου, που επειδή τον περασμένο Μάιο ο ΠΟΥ κήρυξε το τέλος της παγκόσμιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, πήρε λάθος μήνυμα ότι εξαφανίστηκε ο κορονοϊός. «Η πραγματικότητα είναι ότι ο κορονοϊός έγινε ενδημικός. Ζει μαζί μας και θα κάνει εξάρσεις και υφέσεις. Μεγάλες εξάρσεις κάνει όταν αλλάζει πολύ. Τώρα είμαστε σε μία φάση, που παγκοσμίως έχει αρχίσει και επικρατεί το στέλεχος Pirola και το «παιδάκι» του JN.1, τα οποία έχουν πολλές περισσότερες μεταλλάξεις, σε σχέση με τα κλασσικά στελέχη του Όμικρον. Άρα η διαφορετικότητα αυτή δίνει στον ιό το πλεονέκτημα να μολύνει περισσότερους ανθρώπους και κάνει την ανοσία από προηγούμενη νόσηση, αλλά και τα παλαιότερα εμβόλια, πολύ λιγότερο αποτελεσματικά».

Δεν βρισκόμαστε σε επιδημία γρίπης

Όσον αφορά τη γρίπη ο γνωστός πνευμονολόγος αναφέρει ότι δεν βρισκόμαστε σε επιδημία. «Αρκετός κόσμος νοσεί, ελάχιστοι κινδυνεύουν. Είμαστε πολύ καλά εμβολιασμένοι για γρίπη. 2.700.000 έχουν κάνει το εμβόλιο. Και όσοι δεν το έχουν κάνει, έχουν ακόμα καιρό. Κάτι που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ότι πολλές φορές ο κόσμος μιλάει για γρίπη, βαφτίζοντας κάθε εμπύρετο με συμπτώματα, γρίπη, χωρίς να έχει γίνει διάγνωση. Για αυτό το πιο σωστό είναι να το ονομάζουμε γριπώδη συνδρομή».

Διαθέσιμο το εμβόλιο του RSV το φθινόπωρο

Για τον RSV o καθηγητής δηλώνει, ότι πάντα υπήρχε, απλά από πέρσι έχει αρχίσει και συζητιέται. «Και ευτυχώς, γιατί η πανδημία άφησε και μερικά καλά, όπως την αυξημένη εγρήγορση. Φέτος, θα έχουμε διαθέσιμα δύο διαφορετικά εμβόλια, τα οποία θα απευθύνονται στους ανθρώπους που κυρίως κινδυνεύουν, και θα μειώνουν τρομερά την πιθανότητα μίας κακής εξέλιξης. Και τα δύο εμβόλια έχουν εγκριθεί και από τον FDA και από τον EMA. Εξ όσων γνωρίζω είναι στη φάση διαπραγμάτευσης της τιμής και οι πληροφορίες μου λένε ότι το τρίτο τετράμηνο θα είναι διαθέσιμα. Από το φθινόπωρο δηλαδή θα μπορούν και οι Έλληνες να κάνουν χρήση αυτού του προστατευτικού εμβολίου». Ο στρεπτόκοκκος, συνεχίζει ο κ. Βασιλακόπουλος, δεν έχει παρουσιάσει κάτι διαφορετικό, ούτε έχει βγει κάποιο στέλεχος στρεπτοκόκκου ανθεκτικό. «Πάντα δυστυχώς, μερικές μικροβιακές λοιμώξεις δεν πηγαίνουν καλά. Πάντα χάναμε συνανθρώπους μας από μικρόβια, απλά δεν υπήρχε αυτή η μεγάλη εγρήγορση που υπάρχει τώρα».

