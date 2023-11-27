Λογαριασμός
Νύχτα τρόμου για ηλικιωμένη στον Ορχομενό: Αδίστακτος ληστής τη χτύπησε άγρια και της πήρε μέχρι και την τηλεόραση

Ο αδίστακτος ληστής τη χτύπησε άγρια, όμως λίγες ώρες αργότερα είχε ατύχημα με κλεμμένο αυτοκίνητο και συνελήφθη

ληστεια ηλικιωμένης

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 29χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να διέπραξε άγρια ληστεία σε βάρος 82χρονης στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Ο νεαρός εισέβαλλε αργά το βράδυ της Παρασκευής (24/11) στο σπίτι της ηλικιωμένης και με μπουνιές και άλλα χτυπήματα, την ανάγκασε να του δώσει όσα χρήματα είχε, ενώ φεύγοντας αφαίρεσε και την τηλεόραση.

Η άτυχη γυναίκα έβαλε τις φωνές και γείτονες φώναξαν ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Τελικά ο αδίστακτος ληστής εντοπίστηκε λίγο αργότερα καθώς οδηγώντας κλεμμένο αμάξι, που είχε αφαιρέσει από την ευρύτερη περιοχή, έπεσε σε μπάρες στο ύψος του ‘90.

Εντός του κλεμμένου οχήματος βρέθηκε και η τηλεόραση και έτσι φαίνεται ότι αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι ήταν και ο δράστης της ληστείας.

Ο 29χρονος σύμφωνα με πληροφορίες έχει απασχολήσει τις αρχές για διάφορα αδικήματα.

Πηγή: lamiareport.gr

