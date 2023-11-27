Σπίτι – κολαστήριο για σκύλους και γάτες στο Αγρίνιο

Στο Αγρίνιο βρέθηκαν σκύλοι και γάτες να ζουν κλειδωμένα, μέσα σε «βουνά» σκουπιδιών και νεκρών ζώων.

Μάλιστα, κατάφεραν να επιβιώσουν τρώγοντας σκουπίδια, περιττώματα και πτώματα άλλων ζώων.

Την υπόθεση έφερε στη δημοσιότητα το zoosos.gr. Φιλόζωοι που είχαν ενημερωθεί για κακοποίηση ζώων από «συλλέκτες» και όπως αποκαλύφθηκε επί χρόνια έπαιρναν αδέσποτα από τον δρόμο για να τα βασανίζουν. Στο σπίτι – «κολαστήριο», ανάμεσα σε σκουπίδια, βρέθηκαν έξι σκύλοι και 13 γάτες.

Όπως φαίνεται και σε εικόνες, το σπίτι είναι μία πραγματική υγειονομική βόμβα, καθώς υπάρχουν τεράστιοι όγκοι συσσωρευμένων σκουπιδιών. Η φρίκη όμως δεν τελειώνει εδώ. Ανάμεσα στη βρομιά και τα μολυσματικά βακτήρια από την αποσύνθεση νεκρών ζώων, δεκάδες γάτες και σκύλοι ζούσαν κλειδωμένοι και αναγκάζονταν να τρώνε τα κουφάρια άλλων ζώων. Μάλιστα, σε βίντεο η γυναίκα που κατοικεί σε αυτό το σπίτι φαίνεται να κάνει την ανήξερη

Για την υπόθεση βασανισμού και κακοποίησης, με αποτέλεσμα τον θάνατο των ζώων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ όλα τα έξοδα βαρύνουν τους εθελοντές -κάτι όχι άγνωστο στην Ελλάδα.

Δεδομένου ότι η οικονομική επιβάρυνση των εθελοντών είναι μεγάλη, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθύνουν έκκληση σε πολίτες να συνδράμουν οικονομικά:

«Σε πυκνοκατοικημένη περιοχή στην πόλη του Αγρινίου… Πληροφορηθήκαμε ότι μία οικογένεια έχει μόνιμα κλεισμένα κάποιο αριθμό ζώων. Κάναμε καταγγελία και καταφέραμε και προσωρινή αφαίρεση τους έξι σκυλάκια και 13 γάτες… Η δυσοσμία από τα νεκρά ζώα έφτανε μέχρι πολύ έξω μόλις ανοίχτηκε το σπίτι στην παρουσία της αστυνομίας και της ιδιοκτήτριας βρέθηκαν αρκετά νεκρά ζώα ανάμεσα των ζωντανών που περίμεναν προφανώς και αυτά να πάρουν σειρά… Τα ζωάκια τα έχουμε σε πανσιόν επί πληρωμή χρειαζόμαστε τη SOSSOSSOS!!!!!!!! Προσοχή σκληρές εικόνες!!!!! Agrinio 2023… Σπίτι κολαστήριο βοήθειά σας σε τροφές φάρμακα χάπι αποπαρασίτωσης μέσα έξω… και να γίνουν αναλυτικές εξετάσεις στο κάθε ένα ξεχωριστό. Και στειρώσεις σε όλα… Τα σκυλάκια είναι κοκονάκια αναζητάμε άμεση φιλοξενίας για να μην τα έχουμε σε πανσιόν. Η άμεση υιοθεσία εφόσον θα γίνει οριστική αφαίρεση που περιμένουμε από μέρα σε μέρα… Όποιος θέλει ας καλέσει στο 697 864 6660 για οτιδήποτε άλλο πληροφορία θα δοθεί λογαριασμό pet shop και κτηνιατρείο, δυστυχώς δεν μπορώ να γράψω άλλες λεπτομέρειες διότι η δικογραφία δεν έχει ολοκληρωθεί βρίσκεται στο στάδιο προανάκρισης, αλλά και πάλι τα ζωάκια χρειάζονται τώρα…».

