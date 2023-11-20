Συνελήφθη χθες το βράδυ, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, ένας αλλοδαπός άνδρας ο οποίος – μέσω της γνωστής τηλεφωνικής απάτης – απέσπασε από ηλικιωμένη 20.000 ευρώ.

Ειδικότερα, προχθές το απόγευμα, ο αλλοδαπός επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και με το πρόσχημα άμεσης χειρουργικής επέμβασης στενού συγγενικού της προσώπου, την έπεισε να τοποθετήσει το χρηματικό ποσό των -20.000- ευρώ μέσα σε σακούλα, την οποία παρέδωσε σε άγνωστη, μέχρι στιγμής, γυναίκα συνεργό του, η οποία ανέμενε έξω από την οικία της.



Χθες, ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Προμαχώνα σε μεθοριακή περιοχή των Σερρών, επιβιβαζόμενος σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο με σκοπό να μεταβεί σε γειτονική χώρα (Βουλγαρία).

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα βρέθηκε, επιμελώς κρυμμένη, μία σακούλα που περιείχε το χρηματικό ποσό των -17.500- ευρώ.



Όπως εξακριβώθηκε, το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό αποτελεί μέρος του χρηματικού ποσού που παρέδωσε η ηλικιωμένη στη συνεργό του συλληφθέντος, στο πλαίσιο της σε βάρος της απάτης στη Λάρισα και αφού κατασχέθηκε, ακολούθως της αποδόθηκε.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και το όχημα του δράστη ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητας, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ ερευνάται η τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Σε βάρος του, καθώς και σε βάρος άγνωστων, μέχρι στιγμής, συνεργών του, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία.



