Συνελήφθησαν 6 ανήλικοι για ληστεία σε βάρος δύο 13χρονων στην Ελευσίνα

Συνελήφθησαν, στα πλαίσια του αυτοφώρου, χθες (20/11) το απόγευμα στην Ελευσίνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ελευσίνας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 6 ανήλικοι, ηλικίας από 14 έως 17 ετών κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες το πρωί στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής στην περιοχή της Ελευσίνας, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν δύο 13χρονους μαθητές και με τη χρήση σωματικής βίας και την απειλή αιχμηρού αντικειμένου τους απέσπασαν χρηματικά ποσά και προσωπικά τους αντικείμενα.

Από την προανακριτική έρευνα επετεύχθη η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός των ανήλικων δραστών στην περιοχή της Ελευσίνας, ενώ βρέθηκαν και τα κλοπιμαία, τα οποία αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

