Χαλκιδική: 30 ξενοδοχεία προς πώληση σε τιμές έως 4,5 εκατ. ευρώ

Αν και ο ελληνικός τουρισμός σημειώνει ρεκόρ σε επίπεδο αφίξεων, αλλά και σε επίπεδο εσόδων με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να εμφανίζουν αύξηση κατά 15,2% την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και να διαμορφώνονται στα 17,9 δισ. ευρώ, υψηλότερα ακόμη και από την χρονιά ορόσημο του 2019, ωστόσο δεκάδες τουριστικές μονάδες, ιδίως μικρές και μεσαίες, βγαίνουν σχεδόν κάθε μήνα προς πώληση.

Η τουριστική περίοδος στη Χαλκιδική ειδικά, μπορεί να ξεκίνησε με δυσκολίες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, αλλά κύλησε ικανοποιητικά για την πλειοψηφία των επαγγελματιών του τουρισμού με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως καλύτερες επιδόσεις κατέγραψαν τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τον Νοέμβριο, 31 καταλύματα διατίθενται προς πώληση μέσω ιστοσελίδων αγγελιών ακινήτων, με την πλειονότητά τους να εντοπίζεται σε δημοφιλείς περιοχές της Χαλκιδικής. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην εκκίνηση της καλοκαιρινής σεζόν, δηλαδή το διάστημα Μαΐου-Νοεμβρίου, αναρτήθηκαν συνολικά 110 μονάδες προς πώληση. Είναι κυρίως τουριστικές μονάδες μικρότερης κατηγορίας, που όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσαν σε οικογενειακή βάση αποτελώντας βασικό πυλώνα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Οι τιμές πώλησης

Αναφορικά με την ζητούμενη τιμή πώλησης, η υψηλότερη φτάνει τα 4,5 εκατ. ευρώ, στην περιοχή Χανιώτης, όπου πωλείται ένα ξενοδοχείο σε πλήρη λειτουργία, επιφάνειας 4000τ.μ. και κατασκευής 1995. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή πώλησης στα 200.000 ευρώ αφορά τουριστικό κατάλυμα στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, έκτασης 800τ.μ.

Ορισμένες ακόμη περιπτώσεις ξενοδοχείων που πωλούνται σε δημοφιλείς τουριστικές περιοχές του νομού είναι οι εξής:

Ξενοδοχείο τριών αστέρων στην Κασσάνδρα, έκτασης 1300τ.μ. στην τιμή των 2,7 εκατ. ευρώ.

Ξενοδοχείο στο Πολύχρονο, έκτασης 521,76 τ.μ. και έτος κατασκευής 2000 στο 1,5 εκατ. ευρώ.

Ξενοδοχείο συνολικής έκτασης 240 τ.μ. σε οικόπεδο 2.400 τ.μ., τριών ορόφων και έτος κατασκευής 2000 με τιμή πώλησης 1,1 εκατ. ευρώ.

4όροφη ξενοδοχειακή μονάδα, έκτασης 420 τ.μ. στην Ιερισσό με έτος ανακαίνισης το 2006 στην τιμή των 600.000 ευρώ.

Όπως αναφέρουν γνώστες της αγοράς, η διαθεσιμότητα ξενοδοχειακών μονάδων και ιδιαίτερα μικρών – οικογενειακών μονάδων που θα διατίθενται προς πώληση θα αυξηθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα με τη «βαριά» βιομηχανία της χώρας να αλλάζει χέρια.

Σημαντικοί παράγοντες όμως όπως οι οικονομικές εκκρεμότητες του εκάστοτε επιχειρηματία, οι διαδοχικές κρίσεις, τα δάνεια, οι λοιπές χρόνιες ρυθμίσεις, το ενεργειακό κόστος που σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό και την ανατίμηση των αγαθών στην εφοδιαστική αλυσίδα, συρρικνώνουν τα εισοδήματα και αυξάνουν τα έξοδα.

Τα πωλητήρια μέσω πλειστηριασμών

Την ίδια στιγμή, από τις 31 μονάδες, «στο σφυρί» αναμένεται να βγουν δύο επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Ειδικότερα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η πρώτη περίπτωση αφορά χώρο που αποτελείται από κατάστημα εμβαδού 48 τ.μ. με υπόγειο και κτίριο τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών εμβαδού 162τ.μ. Η τιμή εκκίνησης είναι στα 251.000 ευρώ ενώ ο πλειστηριασμός αναμένεται να διεξαχθεί το νέο έτος, τον Μάιο 2024.

Στην δεύτερη περίπτωση, πρόκειται για ενοικιαζόμενα δωμάτια εμβαδού 400τ.μ. στον Ταξιάρχη. Το κτίριο αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά επίπεδα, δυο επίπεδα ορόφου, συνολικού εμβαδού 200τμ και δύο επίπεδα ισογείου, συνολικού εμβαδού 200τμ. Τα δύο επίπεδα ορόφου αποτελούνται από πέντε ανεξάρτητα και αυτόνομα διαμερίσματα, ενώ τα δύο ισόγεια επίπεδα από επτά ανεξάρτητα και αυτόματα διαμερίσματα. Η τιμή εκκίνησης αγγίζει τα 209.950 ευρώ, ενώ η ημερομηνία του πλειστηριασμού αναμένεται.

Σημειώνεται ακόμη ότι στο μητρώο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) μέχρι το τέλος του 2022 ήταν εγγεγραμμένα 503 ξενοδοχεία στη Χαλκιδική, με 24.729 δωμάτια και 50.685 κλίνες. Ενδέχεται ωστόσο κάποια από τα 31 καταλύματα που ανάρτησαν διαδικτυακό πωλητήριο να μην είναι μέλη του ΞΕΕ. Η πλειοψηφία των μονάδων, σύμφωνα με το μητρώο, εντάσσεται στις μικρές και μεσαίες κατηγορίες, όπως 1,2,3 αστέρων. Πιο αναλυτικά, στο ΞΕΕ ανήκουν 159 ξενοδοχεία ενός αστεριού, 138 δύο αστέρων, 100 τριών αστέρων, 66 τεσσάρων αστέρων και 40 πέντε αστέρων.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το πρόσφατο report της Danos – BNP Paribas Real Estate, στο πρώτο εξάμηνο του 2023 μπήκαν στην τουριστική αγορά της Χαλκιδικής 5 επιπλέον ξενοδοχειακές μονάδες πέντε αστέρων, προσφέροντας 1,136 δωμάτια και 2,610 κλίνες.

