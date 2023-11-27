Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πού παραμένουν προβλήματα στο λεκανοπέδιο

Πού υπάρχουν προβλήματα

UPDATE: 09:57
κίνηση

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Παραμένει αυξημενη η κίνηση

  • Στην Αττική Οδόι από κόμβο Φυλής προς Ηρακλείου
  • Στην άνοδο της Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων
  • Στο ρεύμα εξόδου της Λ. Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά
  • Στην Φιλολάου
  • Στην Ηλία Ηλιού προς τη Λαγουμιτζή
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίνηση τώρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark