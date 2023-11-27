Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Παραμένει αυξημενη η κίνηση

Στην Αττική Οδόι από κόμβο Φυλής προς Ηρακλείου

Στην άνοδο της Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων

Στο ρεύμα εξόδου της Λ. Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά

Στην Φιλολάου

Στην Ηλία Ηλιού προς τη Λαγουμιτζή

