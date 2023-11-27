Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Παραμένει αυξημενη η κίνηση
- Στην Αττική Οδόι από κόμβο Φυλής προς Ηρακλείου
- Στην άνοδο της Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων
- Στο ρεύμα εξόδου της Λ. Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά
- Στην Φιλολάου
- Στην Ηλία Ηλιού προς τη Λαγουμιτζή
Πηγή: skai.gr
