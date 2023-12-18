Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη ενός ύποπτου αυτοκινήτου από οχήματα της αστυνομίας, που ξεκίνησε από τη Νίκαια και κατέληξε στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος του Ασπρόπυργου, με τραγική συνέπεια τον θάνατο του 29χρονου ειδικού φρούρου, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ.

Στο επίμαχο βίντεο, που προέρχεται από κάμερα ασφαλείας, διακρίνεται στιγμιαία ένα σκούρο αυτοκίνητο να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ το καταδιώκει περιπολικό της αστυνομίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η καταδίωξη άρχισε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα μετά από κλοπή οχήματος στη Νίκαια. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή διαπίστωσαν πως υπήρχαν δύο ύποπτα οχήματα. Το ένα σταμάτησε, το άλλο όμως ανέπτυξε ταχύτητα με τον οδηγό να επιχειρεί να διαφύγει.

Μετά από 23 λεπτά καταδίωξης, στο ύψος του Ασπροπύργου, ο οδηγός του ύποπτου οχήματος έκανε έναν επικίνδυνο ελιγμό με αποτέλεσμα το περιπολικό που το ακολουθούσε να φρενάρει και η μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ να πέσει πάνω του.

Ο ένας από τους δύο αστυνομικούς που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα τραυματίστηκε βαρύτατα και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου δυστυχώς κατέληξε λίγο αργότερα.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε αρχικά και ο άλλος αναβάτης της μηχανής της ΔΙΑΣ που έχει τραυματιστεί αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο.

Η αστυνομία κατάφερε να συλλάβει ένα άτομο που επέβαινε στο δεύτερο ύποπτο όχημα, ενώ για αρκετή ώρα λόγω του τροχαίου δυστυχήματος τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου παρέμεινε κλειστό.



