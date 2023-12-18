Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός



Έντονο προβληματισμό προκαλεί στα υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛΑΣ η τοποθέτηση ενεργού εκρηκτικού μηχανισμού 100 μέτρα μακριά από την έδρα των ΜΑΤ στου Ζωγράφου. Ο εκρηκτικός μηχανισμός αποτελείτο από πυροκροτητές, C4 ζελατοδυναμίτιδα και διακόπτη, ενώ είχε τοποθετηθεί σε τάπερ και είχε καλυφθεί από μαύρη σακούλα.





Δεν ήθελε θύματα ο βομβιστής



Αγώνα δρόμου δίνουν τα έμπειρα στελέχη της αντιτρομοκρατικής που έχουν αναλάβει τις έρευνες προκειμένου να αποκωδικοποιήσουν τις κινήσεις του βομβιστή.

Η πρώτη εκτίμηση είναι πως ο βομβιστής είναι έμπειρος, άριστος γνώστης της συνδεσμολογίας, και πολύ πιθανόν να έχει ξανασυνδέσει εκρηκτικό μηχανισμό στο παρελθόν.

είναι πως ο βομβιστής είναι έμπειρος, άριστος γνώστης της συνδεσμολογίας, και πολύ πιθανόν να έχει ξανασυνδέσει εκρηκτικό μηχανισμό στο παρελθόν. Η δεύτερη εκτίμηση είναι πως ο βομβιστής είναι της παλαιάς γενιάς, και πολύ πιθανόν να έχει απασχολήσει ξανά τις αστυνομικές αρχές.

είναι πως ο βομβιστής είναι της παλαιάς γενιάς, και πολύ πιθανόν να έχει απασχολήσει ξανά τις αστυνομικές αρχές. Τρίτη και τελευταία εκτίμηση είναι πως στόχος φαίνεται να ήταν η έδρα των ΜΑΤ, αλλά ο βομβιστής δεν ήθελε θύματα. Ήθελε να στείλει μήνυμα.





Γι' αυτό και στις 12:29 ενημέρωσε με ηχογραφημένο μήνυμα εφημερίδα αναφέροντας πως έχει ενεργοποιηθεί βόμβα σε στρατόπεδο κοντά στην έδρα των ΜΑΤ, η οποία επρόκειτο να εκραγεί σε 45 λεπτά.



Αμέσως σήμανε συναγερμός στο κέντρο επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή.





Από τον έλεγχο που πραγματοποίησαν εντόπισαν τον εκρηκτικό μηχανισμό κάτω από ένα δέντρο και αμέσως απέκλεισαν την περιοχή. Στο σημείο έφτασαν και άντρες των ΤΕΕΜ όπου εξουδετέρωσαν τον εκρηκτικό μηχανισμό πριν εκραγεί.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό



"Σήμερα, και ώρα 12:29, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την "Εφημερίδα των Συντακτών" για ηχογραφημένο μήνυμα, στο οποίο αναφερόταν η τοποθέτηση ενεργοποιημένης βόμβας σε στρατόπεδο κοντά στην έδρα των ΜΑΤ, η οποία επρόκειτο να εκραγεί σε 45 λεπτά, χρόνος που ήταν ελάχιστος για την απομάκρυνση των ανθρώπων από τον ευρύτερο χώρο.



Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και εντοπίστηκε, σε σημείο με δέντρα, η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού. Η περιοχή αποκλείστηκε έγκαιρα, καθώς σε περίπτωση έκρηξης θα απειλούνταν η σωματική ακεραιότητα φοιτητών, στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ, αστυνομικών και διερχόμενων πολιτών.



Από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποιήθηκε η διαδικασία εξουδετέρωσης του εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος έχει αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τα περαιτέρω.



Προανάκριση διενεργείται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β)".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.