Ο 29χρονος Χρήστος Κουρουνιώτης είναι ο 29χρονος Πατρινός Αστυνομικός της ΔΙΑΣ, που έχασε τη ζωή του σήμερα τα ξημερώματα Δευτέρα 18/12/2023, κατά τη διάρκεια καταδίωξης στην Αθηνών – Κορίνθου, μετά από σήμα για κλοπή αυτοκινήτου από τη Νίκαια Αττικής.

Σύμφωνα με το pelop.gr ο αδελφός του είναι επίσης Αστυνομικός και υπηρετεί σε μάχιμη υπηρεσία, στην Αχαΐα. Η οικογένεια του 29χρονο διαμένει στα Δεμένικα Πατρών.

Ο νεαρός Πατρινός έχασε τη ζωή του, σε τροχαίο με εμπλοκή περιπολικού της ΕΛΑΣ που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου στον Ασπρόπυργο.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, όταν το κέντρο της Άμεσης Δράσης έλαβε κλήση για απόπειρα κλοπής οχήματος από την περιοχή της Νίκαιας.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και διαπίστωσαν ότι στο περιστατικό εμπλέκονται δύο ΙΧ αυτοκίνητα, ένα εκ των οποίων διέφυγε αμέσως ενώ το δεύτερο έμεινε λίγο πιο πίσω.

Το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσει καταδίωξη με περιπολικά και μοτοσικλέτες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., η οποία κατέληξε στην Εθνική Οδό.

Φτάνοντας στο ύψος του Ασπρόπυργου και συγκεκριμένα κοντά στη λίμνη Κουμουνδούρου, ο οδηγός του «υπόπτου» οχήματος πραγματοποίησε έναν επικίνδυνο ελιγμό, με αποτέλεσμα ένα περιπολικό να φρενάρει απότομα, ο οδηγός της μοτοσικλέτας να μην προλάβει να κάνει το ίδιο και να προσκρούσει πάνω του.

Το αποτέλεσμα ήταν ο 29 ετών αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ. να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο «Θριάσιο» νοσοκομείο όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, ενώ ο δεύτερος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον οδηγό του οχήματος.

